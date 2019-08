San Vincenzo Valle Roveto Tira un pugno alla finestra | morto ventenne romano

Judo - Europei 2019 : Giuliano Loporchio e Vincenzo D’Arco escono di scena al primo turno nelle categorie pe San ti : Comincia malissimo per l’Italia la sessione mattutina della terza giornata di gare ai Campionati Europei 2019 di Judo , con entrambi gli atleti azzurri impegnati a partire dal primo turno che sono stati eliminati all’esordio abbandonando di fatto ogni speranza di medaglia. Il programma odierno si è aperto con i primi incontri nelle categorie maschili -100 e +100 kg, in cui la selezione tricolore schierava rispettivamente Giuliano ...

Immigrazione - il generale Vincenzo Santo : "Campi di detenzione per i clandestini - arresto subito" : Dopo l'ennesimo sbarco-beffa di ieri a Lampedusa di 45 migranti clandestini, arrivati su un barchino in vetroresina e tranquillamente accolti sull' isola, a differenza dei 43 a bordo della Sea Watch invece in alto mare da otto giorni, anche i generali perdono la pazienza. «Se non prevediamo la misur