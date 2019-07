Salva conti | la Camera approva il decreto che evita la procedura d’infrazione | ora è legge

Dl Salvaconti : ok Senato - ora a Camera : Tosato (Lega): "Non è resa alla Ue". Misiani (Pd): "I nodi della politica economica fallimentare di questo governo sono tutti aperti". Via libera del Senato al decreto 'Salva-conti'. Con 133 voti favorevoli,nessun contrario e 82 astensioni, l'assemblea di Palazzo Madama ha approvato il provvedimento con le misure urgenti in materia di miglioramento dei saldi di finanza pubblica. Il testo passa adesso all'esame della Camera.

Quota 100 e Rdc : risparmi congelati - ok al decreto Salva-conti : Ok al decreto legge ribattezzato Salva-conti dalla Commissione Programmazione economica e Bilancio del Senato della Repubblica presieduta dal senatore Daniele Pesco. La quinta commissione permanente di Palazzo Madama alla relatrice del testo, la senatrice pentastellata Rossella Accoto, ha dato mandato di riferire in aula senza l’approvazione di modifiche al decreto che era stato approvato dal Cdm presieduto dal premier Giuseppe Conte l’1 luglio ...

Conti pubblici : Renzi - ‘Italia Salva da infrazione grazie a nostro Fisco 2.0’ : Roma, 9 lug. (AdnKronos) – “L’Italia si salva dalla procedura d’infrazione europea (evviva!) grazie soprattutto ai denari che la fatturazione elettronica ha portato nelle casse dello Stato. Non c’è niente da fare: il lavoro sul Fisco 2.0 pensato alla Leopolda e realizzato con il nostro Governo sta facendo la differenza”. Lo scrive Matteo Renzi nella enews.“è il principio del pagare tutti, pagare ...

Il retail spera nei saldi estivi per Salvare i conti : Una spesa che in media sfiorerà i 230 euro per nucleo familiare oppure 100 euro a persona. Sono questi i budget con gli italiani si preparano ad affrontare i...

Mattarella firma decreto 'Salva-conti' : 22.35 Il presidente della Repubblica, Mattarella, ha firmato il decreto approvato ieri in Consiglio dei ministri per "congelare" un miliardo e mezzo di risparmi da Quota 100e Reddito di cittadinanza e migliorare il deficit. Lo si apprende da fonti del Quirinale. L'iter parlamentare del provvedimento partirà dal Senato.

Il governo vara il Salva-conti : scontro su tasse e autostrade : Come promesso e annunciato il governo ha corretto i conti. E l'ha fatto non solo approvando la nota di assestamento (-7,6 miliardi di deficit), ma varando anche un decreto ad hoc che congela 1,5...

Varato dal governo un piano anti-infrazione da 7 - 6 miliardi e il decreto Salva-conti : La prima notizia arriva quando il Consiglio dei ministri non è ancora iniziato. Ed è la mancata presenza del vicepremier Luigi Di Maio, assente per motivi personali, di salute. Questa la motivazione che, secondo fonti qualificate del Movimento 5 stelle, il leader pentastellato avrebbe addotto come giustificazione per aver saltato un Cdm così importante che ha dato il via libera al disegno di legge di assestamento del ...

Il Cdm vara il decreto Salva-conti Congelati 1 - 5 mld da Rdc e pensioni : Il Consiglio dei ministri vara il Ddl sull'assestamento di bilancio che recupera circa 7 miliardi per rispettare gli impegni sul deficit/Pil presi con l'Europa. Obiettivi a cui il governo destina con un decreto Segui su affaritaliani.it

Il Governo vara decreto Salvaconti da 1 - 5 miliardi : Il Governo ha varato un decreto salvaconti da 1,5 miliardi. In arrivo dunque il disco verde al Ddl per l'assestamento del bilancio dello Stato e alla lettera al Parlamento...

