Liguria | in arrivo 950 000 euro per i comuni montani per dissesto idrogeologico e

Fonte : meteoweb.eu

(Di martedì 30 luglio 2019) Inquasi un milione diper idella. “È stato pubblicato il bando nazionale del Fondo integrativo per iche ha assegnato alla Regione958.354ripartiti in due quote da 479.127– annuncia l’assessore regionale all’Entroterra, Stefano Mai- si tratta di un’opportunità che iesclusivamentepotranno sfruttare per ottenere finanziamenti a fondo perduto“. I finanziamenti potranno riguardare interventi di ripristino delle aree danneggiate dal maltempo del 29 e del 30 ottobre 2018, la prevenzione dele la promozione del turismo, del settore primario, delle attività artigianali tradizionali e del commercio di prodotti di prima necessità. “Tramite questo finanziamento– spiega l’assessore- sarà possibile intervenire nelle criticità dei ...

primocanale : Regione Liguria, in arrivo 950 mila euro per i comuni montani - enortam : Vesuvio, in caso di eruzione previsto l'arrivo in Liguria di 80mila campani - riviera24 : Da Regione Liguria in arrivo 950mila euro per i comuni montani -