È morto il giornalista e autore tv Paolo Giaccio

(Di martedì 30 luglio 2019) A 69 anni scompare, espertomusicale nonchée dirigente tv. La sua carriera ha preso il via dapprima negli anni '60 lavorando con Renzo Arbore per il programma radiofonico Per voi giovani nella quale si facevano avanti le nuove leve del cantautorato italiano.Successivamente ha mosso i primi passi dietro le quinte del piccolo schermo dando vita ad una delle trasmissioni a colori per la Rai ovvero Odeon - Tutto quanto fa spettacolo' nel 1977. Con lui Brando Giordani, Emilio Ravel ed Enrico Messina.Èiltvpubblicato su TVBlog.it 30 luglio 2019 02:12.

