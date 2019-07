Diretta Parma Trabzonspor | risultato 2-2 | streaming video DAZN | pareggio di Sari

Fonte : ilsussidiario

(Di sabato 27 luglio 2019): cronaca elive della partita amichevole che i ducali giocano a Bad Hall in Austria.

raindog2054 : Scandalo Parma. Le intercettazioni choc a Fanelli: “Se muoiono in cento, nessuno va in galera” | Fedaiisf Federazio… - zazoomblog : Diretta Parma Trabzonspor- Streaming video DAZN: focus sulla squadra turca - #Diretta #Parma #Trabzonspor- - ParmaLiveTweet : Parma-Trabzonspor: la formazione dei crociati: Alle 18 in diretta su Dazn, il Parma affronterà il Trabzonspor in am… -