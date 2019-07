Volley | Finale Mondiali Under 21 | Italia-Iran Data | programma | orario d’inizio e tv

Fonte : oasport

(Di venerdì 26 luglio 2019) L’affronterà l’nelladei21 dimaschile, gli azzurrini scenderanno in campo sabato 27 luglio (alle ore 18.00) a Manama (Bahrain) per fronteggiare gli ostici persiani nel match che mette in palio il titolo iridato. La nostra Nazionale non ha mai conquistato questo trofeo nella sua storia, l’ultimo atto disputato risale addirittura a 26 anni fa: i ragazzi del CT Monica Cresta vogliono chiudere il cerchio e scrivere una pagina importante della nostra pallavolo ma di fronte si troveranno un avversario estremamente solido e arrembante. L’si presenta all’appuntamento da imbattuta, ha vinto i sei incontri delle due fasi a gironi e poi ha liquidato in semila Russia mentre l’, capace di eliminare il Brasile, ha perso una partita guarda caso proprio contro gli azzurrini. Si riparte comunque da zero e si ...

