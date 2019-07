La Fiorentina a Chiesa | «Vai fuori squadra ma alla Juventus no» Commisso | «Disgustato

Arsenal-Fiorentina - 3-0 - - video highlights gol/ ICC 2019 : flop Montella - Chiesa-caso : Arsenal Fiorentina, 3-0,: video highlights e gol della partita valida per la International Champions Cup 2019. flop Montella e Chiesa è un caso

Fiorentina - Chiesa non si sbilancia : “ogni decisione è rimandata - adesso voglio mettermi in forma” : L’esterno viola ha parlato oggi per la prima volta dal suo arrivo in gruppo, rimandando qualsiasi decisione sul suo futuro Tutti gli occhi in casa Fiorentina sono puntati su Federico Chiesa, autentico uomo mercato il cui futuro tanto sta facendo discutere. Il club viola vuole tenerlo, confermandolo a più riprese tramite il presidente Commisso e il braccio destro Joe Barone, ma la conclusione di questa telenovela è tutt’altro ...

Fiorentina - Joe Barone chiede rispetto : “Chiesa resta con noi - dobbiamo finirla con questa storia” : Il braccio destro di Rocco Commisso ha sottolineato come Chiesa resterà in viola, confermandolo nella giornata di oggi “Con Chiesa non c’è problema, lo abbiamo detto dal primo giorno: è un giocatore della Fiorentina e rimane alla Fiorentina“. Non ha alcun dubbio al riguardo Joe Barone, che ha parlato ai microfoni di Sky Sport del futuro di Federico Chiesa. Il braccio destro di Rocco Commisso ha confermato la permanenza in ...

Caos Chiesa-Fiorentina - Commisso lancia una clamorosa bordata alla Juventus : ”Fin dal primo giorno ho detto di voler tenere Chiesa e penso che lo faro’. Quando ho comprato la Fiorentina ho comprato tutta la Fiorentina e non un solo giocatore”. Sono le dichiarazioni di Rocco Commisso ai microfoni di Sky da New York parla della sirene della Juventus per l’attaccante Chiesa. ”Voglio trattare tutti i giocatori con rispetto come meritano, ci vuole rispetto reciproco tra me e loro – ...

Calciomercato Fiorentina – Federico Chiesa vuole la Juventus : strappo al telefono con Joe Barone : Federico Chiesa vuole la Juventus, il patron Commisso non intende cederlo: la telefonata fra il giocatore e il braccio destro del presidente apre una spaccatura Tra Federico Chiesa e la Fiorentina si starebbe per consumare una netta spaccatura. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il giocatore avrebbe manifestato l’intenzione di essere ceduto alla Juventus in questa sessione di mercato. Dal canto suo, il patron Rocco ...

Calciomercato Fiorentina - confronto Commisso-Chiesa a New York : le ultime : Una vittoria e una sconfitta per la Fiorentina all’International Champions Cup, in attesa della sfida di mercoledì contro il Benfica. La tournée americana permette al neo patron Rocco Commisso di essere molto più presente al fianco della squadra viola, gestendo da vicino ed in prima persona diverse situazioni di mercato. Fiorentina, Montella scherza su Chiesa: “Giocherà col Benfica perché…” Tra queste, la più spinosa: quella ...

Fiorentina - Montella scherza su Chiesa : “Giocherà col Benfica perché…” : Parole importanti quelle rilasciate da Vincenzo Montella attraverso i canali ufficiali della Fiorentina. I viola sono in New Jersey, dove affronteranno il Benfica nella notte tra mercoledì e giovedì: “La squadra è stanca sia fisicamente che mentalmente però nessuno è infortunato e questo è importante. Quanto al mercato, i nostri dirigenti stanno lavorando a caccia di opportunità funzionali alla squadra, non per accontentare il ...

Fiorentina - Commisso torna sul futuro di Chiesa : “in questi giorni ci sarà una nuova chiacchierata” : Il patron della Fiorentina ha parlato dagli Stati Uniti del futuro di Chiesa, confermando come ci sarà un incontro nei prossimi giorni La sconfitta contro l’Arsenal è stata già messa alle spalle, la Fiorentina guarda adesso al futuro, proseguendo la sua tournée negli Stati Uniti. La squadra gode in questo momento della vicinanza di Rocco Commisso, il nuovo patron viola estasiato della presenza della formazione viola negli ...

Chiesa alla Juve - nuovo Baggio? Rocco Commisso : "Spero di riuscire a convincerlo di restare alla Fiorentina" : "Io non voglio venderlo, non voglio che sia il mio Baggio, la stella che io arrivo e lui va via da Firenze. L'ho incontrato qua a Chicago e gli ho parlato. Spero di riuscire a convincerlo che, con Rocco, le cose per la Fiorentina andranno molto meglio nei prossimi tempi". A ribadirlo in un'intervist

Fiorentina - Commisso ribadisce la sua volontà su Chiesa : “L’ho incontrato a Chicago e gli ho parlato…” : “Io non voglio venderlo, non voglio che sia il mio Baggio, la stella che io arrivo e lui va via da Firenze. L’ho incontrato qua a Chicago e gli ho parlato. Spero di riuscire a convincerlo che, con Rocco, le cose per la Fiorentina andranno molto meglio nei prossimi tempi“. Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, al Corriere della Sera continua a ribadire la sua volontà nei confronti di Federico Chiesa. “Io ...

Fiorentina - Commisso ancora su Chiesa : “Abbiamo visto la partita insieme. Ho preso dei rischi…” : “Chiesa? Si è seduto con me, abbiamo visto la partita insieme. E’ un bravissimo ragazzo, ma non abbiamo parlato di futuro. Lui è un giocatore della Fiorentina e vogliamo tenerlo“. Queste le parole del presidente della Fiorentina Rocco Commisso intervenuto dagli Stati Uniti dopo la prima partita dei viola nell’International Champions Cup. “Nuovi acquisti? Stiamo lavorando, ma serve tempo. I fiorentini non ...

Calciomercato Fiorentina - Montella : “Sono tranquillo - Commisso parlerà con Chiesa” : Vincenzo Montella, prima della sfida con il Chivas, torna sui temi del Calciomercato: “Fino a prova contraria Chiesa è della Fiorentina”.“powered by Goal”Alla vigilia della sfida con il Chivas Guadalajara nell’International Champions Cup, il tecnico della Fiorentina Vincenzo Montella è intervenuto in conferenza stampa, e si è detto sereno sul fronte Calciomercato.ICC, il pronostico di Fiorentina-Chivas ...

Fiorentina - domani Chiesa e Milenkovic negli USA in attesa del mercato : La Fiorentina si prepara per la prossima stagione, l’obiettivo del club viola è quello di riscattare l’ultimo deludente campionato, sono attesi per la giornata di domani l’attaccante Federico Chiesa ed il difensore Nikola Milenkovic che anticiperanno di circa 24 ore il loro arrivo negli Stati Uniti dopo aver usufruito di giorni extra in seguito agli impegni con le nazionali all’Europeo Under 21. La squadra sta ...