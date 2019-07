Fonte : liberoquotidiano

(Di martedì 23 luglio 2019), 23 lug. (AdnKronos) - Unche conservando il 25% delpuò evitare il diabete o ridurre la necessità del trattamento insulinico dopoectomia estesa per i pazienti con tumori multipli al. Si tratta di un’operazione molto complessa e delicata, che si chiama “p

zazoomblog : Sanità: a Padova innovativo intervento chirurgico per tumore al pancreas - #Sanità: #Padova #innovativo - TV7Benevento : Sanità: a Padova innovativo intervento chirurgico per tumore al pancreas (2)... - TV7Benevento : Sanità: a Padova innovativo intervento chirurgico per tumore al pancreas... -