Cantone lascia la guida dell’Anac | «Ma la corruzione non è debellata»

Cantone lascia l'Anac : "Torno a fare il magistrato" : Giorgia Baroncini L'addio anticipato del presidente: "Voglio rientrare in magistratura in questo momento difficile. l'Anac è un patrimonio per il Paese ma la corruzione non è debellata" Dopo oltre cinque anni alla presidenza, Raffaele Cantone lascia l'Anac. Lo ha annunciato lui stesso in una lettera sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione. "Ho ritenuto fin dall'inizio il mandato di Presidente dell'Autorità una parentesi, per ...

Cantone lascia Anac : torno in Cassazione : 12.00 Raffaele Cantone lascia l'Anac, dopo 5 anni di presidenza dell'Anticorruzione. "Sento che un ciclo si è concluso,anche per il manifestarsi di un diverso approccio culturale nei confronti dell' Anac", scrive il magistrato. La magistratura vive una fase "difficile",che "m'impedisce di restare spettatore passivo. Tornerò all'Ufficio del massimario presso la Cassazione", dice Cantone, annunciando le dimissioni con qualche mese di anticipo. ...

