Treni - ritardi sino a 4 ore in tutta Italia. Alta Velocità - cancellati 42 convogli Fs e Italo. Ripresa circolazione su direttissima Roma-Firenze : Treni nel caos sulla tratta Firenze-Roma dall'alba di oggi a causa di un incendio che ha interessato una cabina elettrica alle porte di Firenze, con ritardi fino a 180 minuti dopo...

Treni - ritardi sino a 4 ore in tutta Italia. Alta Velocità - cancellati 25 convogli Fs e Italo. Cabina in fiamme a Firenze - pista anarchica : Treni nel caos sulla tratta Firenze-Roma dall'alba di oggi a causa di un incendio che ha interessato una Cabina elettrica alle porte di Firenze, con ritardi fino a 180 minuti dopo...

Treni in tilt tra Roma e Firenze : come avere il rimborso per ritardi e cancellazioni : ritardi fino a 180 minuti e cancellazioni dei Treni Alta Velocità sia Frecciarossa che Italo per un incendio pare di natura dolosa ad una cabina elettrica tra Rovezzano e Firenze Campo Marte, tra Firenze e Roma. I viaggiatori interessati dai disagi possono chiedere e ottenere il rimborso dei biglietti: ecco la procedura da seguire.Continua a leggere

