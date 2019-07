USA shock per gli oppioidi | 5 milioni di farmaci in un paesino di 1 400 mila anime | è

Fonte : meteoweb.eu

(Di domenica 21 luglio 2019) Il dato che aveva insospettito gli investigatori era il rapporto tra gli antidolorifici prescritti e il numero dei pazienti di un piccolo paese in West Virginia: 5di pillole distribuite in un paese di soli 1400 abitanti. Una media di 3741 pillole per abitante, dal 2011 al 2015. Dopo mesi di indagini un giudice federale ha incriminato due ex dirigenti di un’azienda farmaceutica dell’Ohio, la Miami-Luken, e duesti per aver distribuito e prescritto illegalmente, in quattro anni, 5dia base dia Oceana, paese di 1394 abitanti, oltre ad aver spedito 1,8di tavolette di Oxycodone a unaa. Troppi, ha spiegato la procura federale, per non pensare che la prescrizione “andasse oltre lo scopo terapeutico“, favorendo l’abuso. La diffusione di, usati come antidolorifici e, in un secondo momento, come ...

