Vita di coppia obiettivo per l’80% dei giovani | i figli essenziali solo per 30%

(Di sabato 20 luglio 2019) Ladiè ancora tra i desideri dei. Riuscire a costruire una relazione duratura è “unimportante” per quasi 8 su 10, ma3 su 10 considerano iindispensabili per avere “unaappagante”. Lo rivela la ricerca ‘Soprattutto Io. Coppie millennials tra stereotipi, nuovi valori e libertà’, realizzata da Eurispes che ha indagato quanto gli stereotipi del passato siano tuttora presenti nell’educazione dei 18-30enni di oggi. Temi etici e valori. Divorzio, aborto, unioni civili “sono conquiste sociali più per le donne che per gli uomini”, ha evidenziato l’indagine. E le adozioni da parte degli omosessuali sono il tema che più di tutti divide le opinioni deiitaliani. La presenza deiin una– emerge dalla ricerca – non sembra essere particolarmente importante per i ...

