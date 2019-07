ULISSE | IL PIACERE DELLA SCOPERTA Lo sbarco sulla luna | dettagli inediti e non solo

Fonte : ilsussidiario

(Di sabato 20 luglio 2019), iltorna in onda oggi, sabato 20 luglio, in prima serata su Raiuno, con una puntata dedicata al Moon Day.

Stasera_in_TV : RAI 1: (21:15) Ulisse: il piacere della scoperta - Quella notte sulla luna (Documentario) #StaseraInTV 20/07/2019 #PrimaSerata #ulisse:ilpia - GuidaTVPlus : 20-07-2019 21:15 #Rai1 Ulisse: il piacere della scoperta Quella Notte Sulla Luna #Storia&arte #StaseraInTV - Terremoto751 : RT @UlisseRai1: In occasione del #dday75, vi riproponiamo 'I Ragazzi della Normandia', puntata in 2 parti da #Ulisse 2017, in cui @albertoa… -