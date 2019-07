Insigne a Sky | “James o Pépé? I grandi campioni sono i benvenuti Vogliamo lo scudetto

Mertens a Sky : “La Juve molto forte ha comprato campioni. Record Hamsik? Un mio obiettivo. Su Sarri - Insigne e il rinnovo col Napoli…” : Intervista Dries Mertens Dries Mertens ha rilasciato un’intervista a Sky Sport, ha parlato di vari temi: Come agire per arrivare allo scudetto? “Cosa serve per lo scudetto? Dobbiamo lavorare come stiamo facendo. Ho visto giocatori andare via ed altri arrivare in questi 6 anni, è stato fatto un gran cammino. Se guardo la Juve, però, hanno comprato Rabiot, De Ligt, Ramsey e Buffon… sono molto forti. Le altre squadre stanno comprando tanti ...

Sky : il mercato aggressivo del Napoli - l’incognita del rapporto Insigne-Ancelotti : Sky commenta la possibile formazione del Napoli per la prossima stagione La difesa del Napoli Grande carattere per la difesa con Di Lorenzo che già l’anno scorso aveva dimostrato intraprendenza e personalità. L’acquisto di Manolas e Giovanni, in un reparto come la difesa dove il Napoli aveva maggiormente sofferto la scorsa stagione dimostrano l’intenzione di migliorare la squadra con intelligenza. Le operazioni Di Lorenzo e ...