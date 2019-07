DIRETTA Lecce Gherdeina | risultato finale 8-0 | | Doppietta di La Mantia

Fonte : ilsussidiario

(Di sabato 20 luglio 2019)streaming video e tv: cronaca live della aprtita amichevole che i salentini affrontano nel ritiro di Santa Cristina Val Gardena.

marco__lecce : RT @SkyTG24: #UltimOra E' morto lo scrittore #LucianoDeCrescenzo #canale50 - marco__lecce : RT @SkyTG24: #UltimOra Caso #CambridgeAnalityca multa di 5 miliardi per #Facebook per violazione della privacy #Canale50 - Valeria23549267 : @marco__lecce L'ho sentito in diretta. Non vedi perché lui debba vendere al prezzo che dice lui giustamente e gli a… -