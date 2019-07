Gli alimenti che saziano | ottimi per la dieta

Alimenti - Coldiretti : storico ritorno della bistecca sulla tavola deGli italiani : “Torna la bistecca sulla tavola degli italiani con un aumento del 6% della spesa per la carne bovina nell’ultimo anno nonostante le fake news, gli allarmismi infondati, le provocazioni e le campagne diffamatorie“: è quanto emerge da una analisi della Coldiretti su dati Istat presentata dal presidente Ettore Prandini a Padova in occasione dell’incontro promosso da Unicarve, l’Associazione Produttori Carni Bovine sul tema della ...

Shock anafilattico - spesso nei bambini non viene riconosciuto : ecco Gli alimenti che causano maggiori allergie : Nel 50% dei casi di anafilassi la diagnosi è sbagliata. La grave reazione allergica conosciuta come ‘Shock anafilattico’ spesso non viene riconosciuta. E’ quanto emerge da uno studio epistemiologico condotto da Mauro Calvani, responsabile della commissione per le allergie alimentari della Società italiana di immuno-allergologia pediatrica (Siaip), intervistato dall’agenzia Dire. Soltanto “uno o due bambini su dieci, ...

Scottature - ecco Gli alimenti da evitare : Pelle e cibo: un rapporto molto stretto. Per una corretta abbronzatura e per evitare le Scottature, quindi, è sicuramente importante quello che ci spalmiamo, ma lo è altrettanto anche quello che scegliamo di portare in tavola. Ci sono cibi che favoriscono una tintarella sicura, omogenea e duratura, altri invece andrebbero accuratamente evitati quando si programma un bagno di sole. Perché contengono una sostanza chimica naturale ...

Troppi zuccheri neGli alimenti per bambini : allarme dell’OMS : Nei prodotti alimentari per bambini sotto i 6 mesi ci sono Troppi zuccheri. A lanciare questo gravissimo allarme è l’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità), che ha effettuato un’indagine su ben 7.955 prodotti alimentari per la prima infanzia. I dati riguardano quattro città campione, ossia Vienna, Budapest, Haifa e Sofia. I risultati dell’indagine hanno portato alla luce la tendenza a commercializzare prodotti alimentari ...

Sesso : Gli alimenti “alleati” del desiderio per lui : Ci sono alcuni alimenti che sembrano essere “alleati” del desiderio sessuale, almeno di quello maschile: uno studio spagnolo supportato dall’International Nut and Dried Fruit Council, pubblicato su “Nutrients”, ha scoperto che una dieta “arricchita” dal consumo di 60 grammi di frutta secca in guscio può portare a un significativo miglioramento del desiderio sessuale. “Questo è il più grande studio ...

Carenza di Vitamina D : sintomi - cause - conseguenze e alimenti consiGliati. L’estate è il momento per fare il pieno : Con il termine Vitamina D si intende un gruppo pro-ormoni liposolubili costituito da 5 diverse vitamine: Vitamina D1, D2, D3, D4 e D5. Si tratta di un elemento fondamentale per la salute delle ossa, di cuore e cervello, ed è quindi necessario assumerne una quantità sufficiente o, eventualmente, integrarla in altro modo. La Vitamina D ha un ruolo fondamentale nell‘attivazione del sistema immunitario, in quanto stimola le cellule a reagire ...

Ettore Prandini - l'appello del presidente di Coldiretti : "Via il segreto di Stato suGli alimenti importati" : Il villaggio contadino della Coldiretti che da oggi e per tre giorni sarà protagonista a Milano riassume perfettamente il senso di una sfida: portare la campagna in città. Ma non una campagna qualsiasi, bensì quella unica, inconfondibile e diversa da tutte le altre che produce le grandi eccellenze d

Dieta - 10 alimenti a basso indice Glicemico per dimagrire subito : ecco quali : Dieta, i 10 alimenti a basso indice glicemico per dimagrire subito: ecco quali. Tra gli alimenti ci sono: salmone, carni bianche, tè e curcuma

Maturità 2019 : la dieta salva esami - Gli alimenti “promossi e bocciati” : L’abuso di caffè è l’errore alimentare più frequente degli studenti che si preparano ad affrontare l’esame di Maturità, perché provoca eccitazione, ansia ed insonnia che fanno perdere concentrazione e serenità mentre la frutta aiuta a rilassarsi e a combattere il grande caldo che disturba in questi giorni gli studi: è quanto afferma la Coldiretti che ha stilato la lista degli alimenti “promossi e bocciati” nella dieta per gli esami di Maturità. ...

Alimenti - Coldiretti : crollano Gli acquisti di pesce azzurro : crollano gli acquisti di pesce azzurro in Italia: fanno segnare un calo che varia dal -5% per le sarde al -10% per le alici fino al -15% per lo sgombro, secondo quanto emerge dal rapporto “Sos pesce italiano” elaborato da Coldiretti Impresapesca sulla base di dati relativi al primo quadrimestre del 2019 dell’Ismea e presentato in occasione della giornata nazionale del pesce italiano. Scopo dell’iniziativa è fare conoscere ...

DaGli agrumi al caffè - “molti alimenti coltivati con lo sfruttamento del lavoro minorile” : “Sono molti gli alimenti coltivati o allevati nei diversi continenti con lo sfruttamento del lavoro minorile che arrivano in Italia per effetto di una globalizzazione senza regole, dalle nocciole e Dagli agrumi della Turchia ai fagioli, alle cipolle e alle zucchine dal Messico, dal caffè della Columbia a quello dal Costa Rica, fino al pesce del Kenya“: è quanto denuncia la Coldiretti, sulla base della lista dei prodotti ottenuti con ...

Alimenti - Coldiretti : le famiGlie taGliano Gli acquisti cibi e bevande per 156 euro l’anno : La spesa alimentare degli italiani nel 2018 è stata di 5.544 all’anno per famiglia con un calo di ben 156 euro rispetto a dieci anni fa: è quanto emerge da una analisi della Coldiretti sulla base dei dati Istat relativi alla spesa delle famiglie dai quali emerge che l’incidenza della spesa alimentare sul totale è del 18%. “Si assiste complessivamente – sottolinea la Coldiretti – ad un taglio della spesa degli italiani del 3% nel ...

Ipertensione : Gli alimenti da evitare e quelli consigliati per combattere la pressione alta : L’Ipertensione è una delle patologie più diffuse, spesso determinato da uno stile di vita errato. Chi ne soffre si ritrova ad avere la pressione del sangue nelle arterie elevata, con un conseguente aumento del lavoro del cuore. Quest’ultimo infatti, tra un battito e l’alto compie un lavoro di movimento che prevede una fase di contrazione e una di rilassamento. Normalmente la pressione arteriosa si misura dunque tenendo in ...

Alimenti - Coldiretti : il taGlio delle accise spinge la birra artigianale : “Con il caldo arriva il taglio del 40% delle accise sulle produzioni dei microbirrifici a spingere l’aumento degli acquisti delle birre artigianali Made in Italy“: è quanto annuncia la Coldiretti nell’esprimere apprezzamento per la firma da parte del Ministro dell’Economia Giovanni Tria del Decreto previsto dalla Legge di Bilancio 2019. “Il provvedimento – sottolinea la Coldiretti – entrerà in vigore il giorno 1 Luglio ...