Tragedia sul campo da golf | bimba uccisa da pallina scagliata da suo padre

Tragedia al parco acquatico : 23enne si rompe 2 vertebre sullo scivolo - rischia la paralisi a vita : David, turista britannico di 23 anni, rischia di restare paralizzato a vita dopo essersi rotto il collo e due vertebre in un incidente in un parco acquatico spagnolo. Ha riportato gravi lesioni dopo...

Weekend di Tragedia sulle strade italiane. Dieci giovani vittime nel giro di poche ore : Week-end drammatico sulle strade italiane. Dieci vittime di giovane età, oltre ai feriti (fra cui due gravi), hanno perso la vita in incidenti stradali nella notte fra sabato e domenica.Cinque sono i ragazzi che hanno perso la vita a Jesolo, in provincia di Venezia. Tre ragazzi e una ragazza tra i 22 e 23 anni sono morti e una giovane è rimasta ferita dopo che la loro auto è finita nel canale dopo che il conducente ha perso ...

Autotreno in senso contrario sulla A10 - Polizia sventa Tragedia : La Polizia di Stato di Imperia è intervenuta tempestivamente sul tratto autostradale A10, dove un Autotreno ha percorso per circa 2 km la carreggiata in senso contrario a quello di marcia, riuscendo a sventare una tragedia. La segnalazione al Compartimento Polizia Stradale di Genova è pervenuta dalla sala radio della concessionaria Autofiori alle 20.17 che, in diretta, grazie alle telecamere di sorveglianza del traffico, ha assistito ala folle ...

Autotreno contromano sulla A10 : il conducente era ubriaco - la polizia sventa la Tragedia : Il mezzo ha percorso circa tre chilometri in direzione contraria, prima di riuscire a invertire la marcia

Tir contromano sull’A10 - il camionista era ubriaco : Tragedia sfiorata sull’Autofiori : tragedia sfiorata sull'Autostrada A10 (Autofiori) tra Bordighera e Sanremo: il tir viaggiava ad una velocità prossima ai 100km/h. Il mezzo pesante è stato fermato dalla polizia stradale dopo aver installato un "by-pass" sull'autostrada. L'autista del tir era ubriaco con un tasso alcolemico oltre il limite.Continua a leggere

Tragedia in Valle d'Aosta - scontro aereo-elicottero sul Rutor : guarda il video choc : Pina Francone Nello schianto del 25 gennaio scorso, sopra il ghiacciaio del Rutor in Valle d'Aosta, persero la vita sette persone Il 25 gennaio scorso, sopra il ghiacciaio del Rutor, in Valle d'Aosta, un elicottero della società Gmh, impegnato nel servizio di eliski e un aereo da turismo decollato da Megève, in Francia, si scontrarono in volo. Nello schianto morirono sette parsone. I due velivoli si urtarono sopra la località di Lac ...

Ponte Morandi - il video mostra la verità sul crollo : immagini impressionanti - cosa ha provocato la Tragedia : Ecco perché è crollato il Ponte Morandi, a Genova, il 14 agosto del 2018. In questo video, ripreso da una telecamera di sicurezza della Ferrometal a poche centinaia di metri dal viadotto e trasmesso in esclusiva dal TgLa7 diretto da Enrico Mentana, si vede chiaramente che cosa è successo quel tragic

Tragedia sul lavoro - Travolto da travi di legno - muore 56enne a San Salvo : Chieti - È stato Travolto dalle travi di legno che si sono sganciate da una autogrù, Gabriele Scarano, 56 anni, di Trivento (Campobasso), titolare di un'impresa edile che stava lavorando in un cantiere in via Leonardo da Vinci, nel centro abitato di San Salvo. L'incidente è avvenuto poco dopo le 16. Da un camion alcuni operai stavano scaricando il materiale da utilizzare per la copertura di un tetto al quarto piano di ...

Tragedia sul lavoro - Travolto da travi di legno - muore 56enne a San Salvo : Chieti - È stato Travolto dalle travi di legno che si sono sganciate da una autogrù, Gabriele Scarano, 56 anni, di Trivento (Campobasso), titolare di un'impresa edile che stava lavorando in un cantiere in via Leonardo da Vinci, nel centro abitato di San Salvo. L'incidente è avvenuto poco dopo le 16. Da un camion alcuni operai stavano scaricando il materiale da utilizzare per la copertura di un tetto al quarto piano di ...

Tragedia a Nettuno : rumeno sale sul tetto del treno e muore folgorato : Il ventenne è morto sul colpo, rimanendo folgorato dai cavi elettrici che alimentano il convoglio: inutili i soccorsi di rianimazione. Un ragazzo di venti anni ha perso la vita dopo essere salito sul tetto di un treno, dove è rimasto folgorato dalla corrente elettrica dei cavi che alimentano il mezzo. La Tragedia si è consumata questa notte verso le ore 01.30 nella stazione ferroviaria di Nettuno, che collega la cittadina del ...

Chernobyl - ciò che non sapevate sulla Tragedia : "Alcune persone si sono rimpicciolite dopo la Tragedia" : Il disastro nucleare di Chernobyl è tornato alla ribalta dopo la serie tv di Hbo. A svelare ventuno curiosità sul più grave incidente mai verificatosi - così viene descritto dagli esperti - è stata Dagospia (qui l'articolo completo). Di queste noi ne abbiamo riprese due: "Alcune persone dopo la trag

Tragedia sulla A21 - muoiono i genitori. Bimbo di 6 mesi salvo grazie al seggiolino : Valentina Dardari L’automobile su cui stava viaggiando la famiglia sarebbe stata travolta dal rimorchio di un tir. Mamma e papà sono morti sul colpo. Il piccolo si è salvato perché legato al seggiolino Una Tragedia familiare è avvenuta questa notte sulle strade del pavese. L’auto sulla quale viaggiavano due genitori di 24 anni e il loro bambino di soli 4 mesi, sarebbe stata travolta dal rimorchio di un tir. Morti i genitori e salvo ...

Veronica e Otilia - le amiche inseparabili travolte da un tir La Tragedia sulla A1 : Insieme a Souaad, erano sempre unite. I profili Facebook con le foto identiche, a raccontare l'amicizia prima della tragedia sulla A1

Tragedia sulle montagne della Val di Fassa : base jumper si schianta e muore sul colpo : Tragedia sulle montagne della Val di Fassa in Trentino dove nel pomeriggio un base jumper di nazionalità britannica classe 1987 è morto perché, non riuscendo ad aprire la vela, è andato a schiantarsi contro le rocce per poi finire in un canalone di neve. L’incidente si è verificato durante il volo iniziato dalla vetta del Sass Pordoi sopra il paese di Canazei. Per l’uomo non c’è stato nulla da fare. A lanciare l’allarme è ...