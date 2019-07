Monza | Galliani conferma l’obiettivo Serie A e per scaramanzia non commenta i gironi

Calciomercato - Galliani : 'Priorità a cessioni' - il Monza di Berlusconi ferma le trattative : Insieme al Bari, il Monza è la società che si è mossa meglio in questa prima fase della sessione estiva del Calciomercato. Sono ben cinque le trattative portate a casa dal club di Silvio Berlusconi in questi giorni: sono soltanto da annunciare i difensori Sampirisi e Anastasio, i portieri Lamanna e Del Frate (unico ufficializzato) e l'attaccante Finotto. Completate alcune priorità sul mercato, l'amministratore delegato Adriano Galliani ha ...

Monza - nuovo cda : ancora ai vertici Paolo Berlusconi e Galliani : nuovo CDA Monza. Si è tenuta oggi, sotto la presidenza di Paolo Berlusconi, l’Assemblea degli azionisti dell’ Associazione Calcio Monza, che ha provveduto alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione del club biancorosso. Non sono mancate le novità: si passa infatti da 5 a 7 membri. Il ruolo di presidente continua a essere nelle mani […] L'articolo Monza, nuovo cda: ancora ai vertici Paolo Berlusconi e Galliani è stato realizzato da ...

Monza - due nuovi membri nel Cda : confermati Paolo Berlusconi presidente e Adriano Galliani AD : Il consiglio di amministrazione, per il Monza, ha portato in dote qualche novità e alcune conferme. Sempre in carica alla presidenza Paolo Berlusconi, mentre Adriano Galliani è ancora l’amministrato delegato. Passano, invece, da 5 a 7 i membri I nuovi ingressi sono quelli di Leonardo Brivio, dirigente di Fininvest, e di Elio Lolla di Intesa SanPaolo. Il consiglio è completato da Danilo Pellegrino, amministratore delegato di ...

Galliani : «Fininvest ha investito 5 milioni in infrastrutture per il Monza» : Mercato e non solo per il Monza. Proseguono gli investimenti anche sulle infrastrutture per il club brianzolo, come spiegato dall’ad Adriano Galliani. «Da settembre costruiremo un nuovo impianto di illuminazione con i lead, tali da consentire giochi di luce che solo lo Stadium di Torino ora garantisce. Costerà più di 1 milione di euro», ha […] L'articolo Galliani: «Fininvest ha investito 5 milioni in infrastrutture per il Monza» è ...