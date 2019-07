Jaguar Land Rover Italia – Consegnate le Discovery alla Polizia di Stato

Jaguar Land Rover - rinnova la fabbrica di Castle Bromwich per l’elettrificazione : Nuovi piani di produzione per una gamma inedita di modelli dei marchi Jaguar e Land Rover. Si punta all'elettrificazione e la produzione avverrà nell'impianto di Castle Bromwich (Regno Unito)...

Daniele Maver - I miei 12 anni alla guida di Jaguar Land Rover Italia : Nessuno quanto lui è sul ponte di comando di una stessa azienda automobilistica da tanto tempo in Italia, e il suo essere un appassionato surfista gli ha permesso di restare sulla cresta dellonda pur vedendo il panorama cambiare con una velocità sconosciuta a chi laveva preceduto. Daniele Maver si è insediato come presidente e amministratore delegato di Jaguar Land Rover il primo aprile del 2007 e si quindi goduto lanno delle vendite record ...

Jaguar Land Rover riduce lo stress : una nuova tecnologia che si adatta all’umore di chi guida : Jaguar Land Rover sta sperimentando una nuova applicazione dell’Intelligenza Artificiale, in grado di cogliere i cambiamenti di umore del guidatore. Le regolazioni della cabina potranno variare reagendo alle espressioni facciali del conducente, per ridurne lo stress Jaguar Land Rover sta sperimentando un’applicazione dell’Intelligenza Artificiale che è in grado di interpretare lo stato d’animo del guidatore – ...

Jaguar Land Rover : accelerato il processo di elettrificazione - nel Regno Unito la costruzione di una nuova gamma : Jaguar Land Rover accelera il processo di elettrificazione delle proprie vetture: una nuova gamma di modelli sarà costruita nel Regno Unito Jaguar Land Rover ha presentato i piani di produzione di una nuova gamma di veicoli elettrici, che saranno costruiti nel suo impianto di Castle Bromwich, nel Regno Unito. L’annuncio rappresenta un altro significativo step dell’impegno dell’azienda nel voler offrire ai propri clienti versioni ...

Jaguar e Land Rover al Goodwood Festival of Speed con un prototipo della Defender e la nuova gamma di modelli [GALLERY] : Jaguar e Land Rover si preparano ad entusiasmare gli spettatori del Goodwood Festival of Speed con un prototipo della Defender e la nuova gamma di modelli Jaguar e Land Rover faranno debuttare una serie di eccitanti modelli all’edizione 2019 del Goodwood Festival of Speed, manifestazione che comprende tutto quanto è automobilismo. Proseguendo nel più massacrante programma di test mai affrontato da un esemplare Land Rover di ...

Sinergie - BMW e Jaguar Land Rover collaborano per l'elettrificazione : Il gruppo BMW ha deciso di unire le forze con la Jaguar Land Rover per lo sviluppo di sistemi di propulsione elettrica. In particolare, i due costruttori hanno in programma di realizzare insieme la quinta generazione della tecnologia eDrive di proprietà dei bavaresi.Collaborazioni sempre più importanti. L'accordo si inserisce nel quadro di una crescente propensione della BMW verso forme di collaborazione con altre Case per condividere ...

Motori - Sicurezza – Jaguar Land Rover - il volante aptico aiuta a rimanere concentrati : Una ricerca Jaguar Land Rover studia la possibilità di riscaldare o raffreddare rapidamente il volante per l’impiego nella navigazione turn-by-turn Uno speciale volante sviluppato da Jaguar Land Rover potrebbe contribuire a mantenere l’attenzione del guidatore sulla strada, segnaLandogli le svolte – a destra o sinistra – suggerite dal navigatore. La ricerca, condotta in collaborazione con la Glasgow University è ...