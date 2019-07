Governo | Meloni | ‘perchè Salvini resta con M5S? sia premier esecutivo Lega-Fdi’

Migranti : Meloni - ‘medaglia Parigi a Carola? Governo convochi ambasciatore’ : Roma, 12 lug. (AdnKronos) – ‘Vergogna francese. Il Comune di Parigi consegnerà la medaglia Grand Vermeil, la massima onorificenza Parigina, al capitano della Sea Watch Carola Rackete ‘per aver salvato Migranti in mare’ e perché ‘perseguita dalla giustizia italiana’. Una provocazione inaccettabile”. Lo dichiara il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni.“Sono gli stessi francesi ...

Matteo Salvini e Giorgia Meloni - il sondaggio che mette in crisi il Governo : insieme sono al 46% : Matteo Salvini e Giorgia Meloni insieme? Avrebbero delle cifre pazzesca, a confermarlo ovviamentei sondaggi. L'ultimo - di domenica 7 luglio, a cura di Antonio Noto e pubblicato su Il Giorno - mette in evidenza come il 38 per cento della Lega sommato all'8 per cento di Fratelli d'Italia dia, in caso

Sea Watch - l’appello di Giorgia Meloni al Governo : “Ora affondiamo l’imbarcazione” : Dopo che la Sea Watch ha annunciato che non rispetterà le indicazioni del Viminale, dirigendosi comunque verso Lampedusa, la presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni si rivolge al governo: "Sea Watch deve essere sequestrata, l’equipaggio deve essere arrestato, i migranti a bordo devono essere fatti sbarcare e rimpatriati immediatamente e la nave deve essere affondata".Continua a leggere

Zingaretti : Di Maio vive nel Grande Fratello. Meloni : dal Governo scelte folli : Pioggia di critiche ai grillini dopo la bocciatura europea, preludio di una manovra bis per correggere i conti. Le parole

Giorgia Meloni contro Governo e Commissione Europea : "Politiche folli. Ma Bruxelles ora si scusi" : Alla Camera dei deputati, Giorgia Meloni commenta il fatto che la Commissione Europea abbia ufficialmente proposto la procedura d'infrazione contro l'Italia, a causa dell'ultima manovra e dell'eccesso di debito. La leader di Fratelli d'Italia, ovviamente, picchia duro contro i burocrati di Bruxelles

Giorgia Meloni - Rampelli e "l'avviso di auto-sfratto" di Conte. Delrio : "Ora è aperta la crisi di Governo" : "Un avviso di auto-sfratto". Dal partito di Giorgia Meloni parte il cannoneggiamento su Giuseppe Conte, subito dopo la conferenza stampa in cui ha lanciato un "aut aut" a Lega e M5s. "In linea di massima - ironizza Fabio Rampelli, deputato di Fratelli d'Italia e vicepresidente della Camera -, pur no

Giorgia Meloni - l'agenda di FdI per smuovere il Governo "a trazione leghista" : Obiettivo: portare Fratelli d'Italia sempre più in alto. E per farlo, Giorgia Meloni lancia l'agenda sovranista. Tre i temi al centro del programma: lavoro, famiglia, sicurezza. Una serie di proposte che FdI avanza al governo ufficialmente a trazione leghista, dopo il voto alle Europee. Per quel che

Si torni subito al voto! Giorgia Meloni vuole un Governo di centrodestra con la Lega : Giorgia Meloni, intervistata dal Corriere, ha commentato i risultati delle elezioni europee, ma soprattutto ha delineato il futuro di Fratelli d'Italia. La deputata romana vuole un nuovo governo di centrodestra con la Lega, aprendo eventualmente anche a Forza Italia e, alle prossime politiche, punta a superare il 10%.

Elezioni Europee - Giorgia Meloni manda un pizzino a Matteo Salvini : "Noi al Governo con la Lega" : Esulta Giorgia Meloni dopo il risultato ottenuto da Fratelli d'Italia alle Elezioni Europee: "il secondo per crescita dopo quello della Lega di Matteo Salvini. Siamo cresciuti del 50% rispetto alle Politiche, un dato tutt'altro che scontato, perché si pensava che la crescita della Lega ci avrebbe fa

Meloni : Governo dica se Iva aumenterà : 12.34 "Di Maio e compagnia continuano a dire che 'non faranno aumentare l'Iva' ma in Parlamento hanno portato e votato un Documento di Economia e Finanza nel quale c'è scritto che l'Iva aumenterà nel 2020.Si stima una stangata di quasi mille euro a famiglia,che per l'economia italiana rappresenta praticamente il colpo di grazia". Lo ha detto la presidente FdI,Meloni, che ai microfoni di Rtl 102.5 ha aggiunto: "Quello che FdI chiede al governo ...

Antonio Tajani a Leggo : «Il Governo cadrà dopo le elezioni. Salvini sbaglia - Roma non è una città come le altre. Il sorpasso della Meloni su Forza Italia è una barzelletta. Di Maio? Mi ricorda Maduro» : Antonio Tajani ospite nella redazione di Leggo per un Forum sulel elezioni europee. A intervistarlo il direttore Davide Desario. Il presidente del parlamento europeo è candidato con Forza...

Meloni : si può fare Governo Lega-FdI : 18.29 "Il voto a FdI è fondamentale per una nuova maggioranza in Europa e è l'unico voto possibile per un'altra maggioranza in Italia",ha detto Meloni,chiudendo la campagna di FdI per le Europee,a Napoli Poi spiega:"Si può fare un governo a maggioranza Lega e FdI. Sul ruolo di Fi ci sono cose da chiarire. Ho sentito Berlusconi lanciare Draghi premier.Dico chiaramente non con i voti di FdI.Errare è umano, perserverare è diabolico.Un altro ...