Camilleri | l’omaggio dell’Accademia della Crusca

(Di mercoledì 17 luglio 2019) Firenze, 17 lug. – (AdnKronos) – di Paolo MartiniAnche l’Accademia, la secolare istituzione fiorentina incaricata di custodire la purezzalingua italiana di Dante Alighieri, Giovanni Boccaccio e Francesco Petrarca, rende omaggio ad . E lo fa sui proprio riconoscendo l’originalità linguistica dell’opera del creatore del commissario Montalbano. Su Twitter, lariporta una frase dello scrittore sulla lingua accompagnata dalla sua fotografia: “Mi capita di usare che esprimono compiutamente, rotondamente, come un sasso, quello che io volevo dire, e non trovo l’equivalente nella lingua italiana. Non è solo una questione di cuore, è anche di testa. Testa e cuore”.Su Facebook, sotto una foto del narratore, appare il titolo “Per Andrea” e un articolo a firma dell’accademico Ugo Vignuzzi, ...

