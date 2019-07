Alimenti da evitare per dimagrire nella dieta e non ingrassare | ecco quali

Quali Alimenti mangiare e quali evitare per combattere la psoriasi : La psoriasi è una malattia autoimmune non contagiosa che colpisce la pelle. Seguire una dieta sana, ricca di cibi che hanno proprietà antinfiammatorie, aiuta a tenerla sotto controllo. Ecco alcuni consigli per una dieta a prova di psoriasi! psoriasi: cosa la fa peggiorare? Chi non ne soffre, spesso, non sa neanche di che cosa si tratti, quando sente parlare di psoriasi. Chi ne soffre, invece, ha imparato da tempo a convivere con questa malattia ...