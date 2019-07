Stasera l’Eclissi della Luna del Tuono | “omaggio” al 50° anniversario del lancio

meteoweb.eu

(Di martedì 16 luglio 2019)ladel, lapiena del mese di luglio, si tingerà di rosso in una bellissima eclissire parziale.si verificherà in tarda serata quando il globo luminosoaffonderà parzialmente nell’ombra proiettata dalla Terra. Per quanto sia già spettacolare da solo, l’evento è reso ancora più speciale da un’incredibile coincidenza: oggi, 16 luglio, ricorre il 50°delmissione Apollo 11. Il verificarsi di entrambi gli eventi nella stessa giornata rappresenta una ragione in più per tutti gli appassionati di astronomia per stare con il naso all’insùe ammirare il nostro unico satellite in tutta la sua bellezza. A che ora ci saràinizierà in tarda serata in Italia quando laattraverserà lentamente l’ombraTerra. Dall’inizio alla fine, il fenomeno astronomico durerà oltre 5 ore, dalle 20:43 ...

