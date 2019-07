Juventus | dopo la difesa possibili investimenti nel settore avanzato | Icardi e o Chiesa

Calciomercato Juventus : dopo de Ligt - anche Icardi e Chiesa sarebbero più vicini : Matthijs de Ligt in arrivo, poi assalto a Federico Chiesa e a Mauro Icardi. Gli obiettivi del Calciomercato della Juventus sono chiari e i segnali per chiudere tutte e tre le operazioni sono positivi. Per l’olandese ormai si è arrivati alla stretta finale, i bianconeri hanno alzato l’offerta mentre l’Ajax potrebbe anche abbassare la propria richiesta per accelerare l’operazione. Il viola avrà presto un incontro con la nuova dirigenza della ...

Calciomercato Juventus - de Ligt al rallentatore : possibile arrivo dopo metà luglio : Il Calciomercato della Juventus continua a ruotare tutto intorno a Matthijs de Ligt. Il difensore centrale è il nome più caldo dell’estate della “Vecchia Signora” ma i tifosi, secondo il Corriere dello Sport oggi in edicola, dovranno aspettare ancora un po’ di tempo prima di vedere il forte centrale difensivo sbarcare a Torino. La trattativa con l’Ajax procede ma, ad oggi, non si vedono sviluppi così positivi da far intravedere una chiusura ...

Juventus – “La vita è incredibile e vale la pena di sognare” - la gioia di Buffon dopo l’ufficialità del suo ritorno in bianconero : Gigi Buffon è nuovamente un giocatore della Juventus: le prime parole del portiere italiano dopo la firma col club bianconero E’ un Gigi Buffon sorridente e carico, quello apparso oggi al JMedical per le visite mediche che hanno preceduto la firma. Il portiere italiano p nuovamente un giocatore della Juventus. “Ciao ragazzi, volevo salutarvi ancora una volta. Sono felicissimo di tornare a casa e di avere ancora ...

Juventus - dopo Buffon potrebbe essere acquistato de Ligt : La Juventus è pronta a regalare altri importanti acquisti a Maurizio Sarri e ai tifosi bianconeri: martedì 4 luglio è il giorno dedicato alla visite mediche di Gianluigi Buffon, che a breve quindi potrebbe essere ufficializzato dalla Juventus. Il portiere dovrebbe firmare un contratto annuale a 1,5 milioni di euro a stagione più bonus che si attiveranno al raggiungimento di determinati obiettivi. L'arrivo dell'ex portiere del Paris Saint Germain ...

Calciomercato Juventus - domani le visite mediche di Buffon : il portiere torna in bianconero dopo una stagione : Calciomercato Juventus – Gianluigi Buffon sempre più vicino al ritorno alla Juventus. dopo una sola stagione il portiere tornerà a vestire bianconero. visite mediche previste domani al J Medical prima della firma sul contratto che lo legherà per un anno alla Juventus.L'articolo Calciomercato Juventus, domani le visite mediche di Buffon: il portiere torna in bianconero dopo una stagione sembra essere il primo su CalcioWeb.

Massimiliano Allegri : "Sposo Ambra Angiolini"/ Matrimonio dopo l'addio alla Juventus! : Massimiliano Allegri e Ambra Angiolini presto sposi: l'ex tecnico della Juventus e l'attrice pronti a convolare a nozze dopo due anni insieme.

Moise Kean - dopo il flop con l'Under 21 l'addio alla Juventus? Un clamoroso intreccio di mercato : dopo il flop agli Europei con l'Under 21, Moise Kean sembra a un passo dall'addio alla Juventus. Pesano l'ambizione di giocare da titolare in una piazza importante e gli intrecci di mercato. I bianconeri puntano Matthijs De Ligt e così, anche per alleggerire l'esborso economico, Paratici e Nedved av

Juventus - la ‘reazione’ della Borsa dopo l’ufficializzazione dell’arrivo di Sarri : La Juventus ha ufficializzato l’arrivo dell’allenatore Maurizio Sarri, inizia in nuovo progetto con l’obiettivo di provare a vincere la Champions League. Club ‘volatile’ al Piazza Affari, i titoli hanno più volte cambiato la direzione di marcia e adesso arretrano dello 0,53%, attestandosi a 1,53 euro. Sarri ha siglato l’accordo fino al 2022, top secret le cifre ma secondo indiscrezioni prenderà uno ...

Calciomercato Juventus – Pogba fa tremare il Manchester United : “dopo 3 anni è ora di una nuova sfida” : Paul Pogba pronto a lasciare il Manchester United dopo 3 anni: la Juventus sogna il clamoroso ritorno in bianconero “Dopo 3 anni è il momento di una nuova sfida“, firmato Paul Pogba. Poche e semplici parole che hanno scatenato la fantasia dei tifosi bianconeri che sognano il grande ritorno del centrocampista francese a 3 anni dal suo addio. Pogba parla di ‘nuova sfida’, in questo senso potrebbe essere il Real Madrid ...

Dopo l’ufficialità di Sarri alla Juventus spunta una petizione dei tifosi del Napoli - i dettagli : “La concezione del gioco del calcio propugnata dall’allenatore Maurizio Sarri, fondata sulla velocità e la propensione offensiva, per estensione, l’interpretazione della personalità di Sarri come espressione sanguigna dell’anima popolare della città di Napoli e del suo tifo”. Questa la definizione che la Treccani ha dato al “Sarrismo” quando ha inserito questo termine nella sua enciclopedia nel 2018. E così, Dopo il ...

News Juventus - Paratici pronto al super colpo in difesa per il dopo Barzagli : News Juventus – In casa bianconera si lavora con grande determinazione in vista della stagione futura. Paratici e soci hanno intenzione di rinforzare ulteriormente la rosa da mettere a disposizione del prossimo tecnico bianconero, partendo proprio dalla difesa. LEGGI ANCHE:Juventus su Mourinho: il piano bianconero con nuovo retroscena! News Juventus, i bianconeri potrebbero portare a […] More

Juventus - il rammarico di Matuidi : “Champions? Dopo l’Atletico pensavo che saremmo arrivati in fondo. Allegri ha pagato per tutti” : Blaise Matuidi ha rivelato un retroscena legato alla Champions League: il centrocampista della Juventus ha pensato di poter arrivare in fondo Dopo il successo sull’Atletico Madrid La Juventus ha chiuso una stagione da dominatrice in campionato, ma con la macchia di aver subito una cocente eliminazione ai quarti di finale di Champions League. Complice l’arrivo di Cristiano Ronaldo, i bianconeri erano fra i principali candidati ...

Juventus - ritorna Buffon : tripla soluzione a sorpresa dopo l’addio al PSG! : Futuro Buffon ancora tutto da valutare e decidere dopo l’addio ufficiale al PSG. L’ex portiere della Juventus potrebbe valutare tra tre-quattro ipotesi. La prima, quella più romantica, sarebbe un ritorno alle origini con nuova avventura a Parma, dove tutto ebbe inizio. La seconda, sempre legata ad un futuro italiano, potrebbe esser rappresentata dal Genoa, squadra […] More

Nuovo allenatore Juventus - da Sarri a Guardiola : le ultime sul dopo Allegri : Nuovo allenatore Juventus – Contro la Sampdoria questo pomeriggio si chiuderà al Marassi la stagione della Juventus: un campionato che non ha avuto storia, con la squadra bianconera che si è laureata Campione d’Italia con molte giornate d’anticipo. Quella di oggi sarà però una partita importantissima, visto che sarà l’ultima di Massimiliano Allegri sulla panchina della ‘Vecchia Signora’. C’è però ...