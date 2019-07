CHERNOBYL | LIQUIDATORE SI UCCIDE DOPO AVER VISTO SERIE TV I motivi del suicidio

CHERNOBYL : eroe liquidatore si suicida dopo avere visto la serie tv : Si sarebbe suicidato uno degli eroi ‘liquidatori‘ del reattore nucleare di Chernobyl dopo avere visto la serie tv della Hbo. Lo riferisce il ‘Daily Mail‘ spiegando che Nagashibay Zhusupov, 61 anni, che subito dopo l’esplosione nel 1986 intervenne per limitare la diffusione delle radiazioni del reattore numero 4, si sarebbe tolto la vita perché la fiction televisiva avrebbe riacceso in lui la rabbia per le ...