Tour de France 2019 | Vincenzo molla di testa ed esce di classifica Il progetto non lo ha

(Di sabato 13 luglio 2019)Nibali ha deciso di uscire didalde, lo Squalo si è staccato sull’ultima salita dell’ottava tappa e ha alzato bandiera bianca: non lotterà per la maglia gialla e per il podio conclusivo a Parigi, la sua Grande Boucle cambia dopo una settimana in cui aveva dato dei segnali abbastanza positivi. L’ascesa che ha spezzato le gambe al 34enne era tutt’altro che proibitiva, la Cote de la Jaillere era un terzo categoria, 1,9 km al 7,9% di pendenza media: uno strappo perfetto per gli attaccanti di giornata (e tale è stato per Julian Alaphilippe che ha ripreso la maglia gialla e per Thibaut Pinot che ha guadagnato sugli altri big) ma che non può incutere timori a un uomo in lotta per la generale. Oggi il siciliano non era in condizione, sicuramente ha avuto delle criticità fisiche ma soprattutto ha staccato la spina a livello mentale come ha ...

