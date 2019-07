“Mia moglie mi ha tradito con Riccardo Scamarcio” Il doloroso annuncio del cantante

caffeinamagazine

(Di sabato 13 luglio 2019) ”Quando miami ha confessato di avermicon Scamarcio, mi ha devastato.è stato il mio testimone di nozze, un amico, un fratello. Mi sono sentito pugnalato ovunque”. Al Corriere.it Francesco Sarcina tira il fiato come se avesse parlato in apnea. Pausa. ”Vabbè, le sofferenze sono materiale buono per scrivere canzoni”. Il leader delle Vibrazioni, l’autore di successi come ”Vieni da me”, prova anche a scherzare, ma volentieri si sarebbe risparmiato questo dolore. A Clizia Incorvaia, sposata il 5 giugno 2015, aveva dedicato l’album da solista Femmina. ”Femmina perché era incinta di Nina. Ancora mi commuovo vedendo le sue foto col pancione”, dice. Pochi giorni fa, laha annunciato su Instagram la fine dell’amore, poi, il settimanale Oggi ha scritto che è stata lei a lasciarlo, per via dell’attore. Clizia e ...

