Meteo | domenica spezzata in due | le previsioni

Previsioni Meteo 13 luglio - sabato e domenica all’insegna di temporali e grandinate : Una doppia perturbazione interesserà tra sabato e domenica la Penisola. Le Previsioni meteo di oggi 13 luglio indicano una prima fase di maltempo con intensi temporali accompagnati in alcuni casi da grandinate e raffiche di vento in particolare nelle regioni adriatiche. domenica invece una seconda fase che interesserà soprattutto il nord ovest.Continua a leggere

Meteo weekend - tra Sabato e Domenica ondata di temporali - grandine e vento : Dopo la sventagliata atlantica che ha portato temporali e grandinate eccezionali sull'area adriatica, una nuova...

Meteo - Domenica folle in tutt’Italia : maltempo furioso al Nord - caldo estremo al Sud [FOTO - VIDEO e DATI] : Domenica di Meteo estremo in tutt’Italia: mentre al Sud ha fatto molto caldo, con picchi davvero esagerati in Sardegna e temperature di fuoco anche in Puglia, Calabria e Sicilia, il Nord è stato flagellato da violenti temporali che hanno provocato gravi danni soprattutto al Nord/Est, facendo crollare le temperature. Le massime più elevate sono state di ben +42°C a Sestu, +40°C a Cagliari, Capoterra e Tortolì, +38°C a Foggia, Cerignola e ...

Meteo - Domenica folle in tutt’Italia : maltempo furioso al Nord - caldo estremo al Sud [FOTO - VIDEO e DATI] : Domenica di Meteo estremo in tutt’Italia: mentre al Sud ha fatto molto caldo, con picchi davvero esagerati in Sardegna e temperature di fuoco anche in Puglia, Calabria e Sicilia, il Nord è stato flagellato da violenti temporali che hanno provocato gravi danni soprattutto al Nord/Est, facendo crollare le temperature. Le massime più elevate sono state di ben +42°C a Sestu, +40°C a Cagliari, Capoterra e Tortolì, +38°C a Foggia, Cerignola e ...

Previsioni Meteo 7 luglio - ribaltone d’estate : domenica di forti temporali e grandinate : Le Previsioni meteo per oggi, domenica 7 luglio, annunciano temporali anche di forte intensità e con grandine su alcune zone del Nord-Italia. L'anticiclone nord-africano, indiscusso protagonista del quadro meteo climatico di questa prima parte di luglio, sta cominciando a perdere energia sotto l'incalzare di correnti d'aria più fresche. Secondo le Previsioni meteo di domenica 7 luglio, questa domenica sarà caratterizzata da caldo nelle ...

Allerta Meteo - sarà una domenica di maltempo estremo al Nord : rischio di grandine enorme - tornado - piogge torrenziali e venti distruttivi : Allerta Meteo – Sta per iniziare un weekend di maltempo estremo sulle regioni settentrionali, in particolare su quelle orientali. Il maltempo inizierà già stasera ma nella giornata di domani subirà un ulteriore peggioramento che porterà grandine di dimensioni molto grandi, venti distruttivi e tornado su alcune zone dell’Europa centrale e della Penisola Balcanica. Una grande depressione sull’Europa settentrionale-Nordorientale affonderà ancora ...

Meteo - le previsioni di domenica 7 luglio : Meteo, le previsioni di domenica 7 luglio In mattinata previsto sole quasi ovunque ma dal pomeriggio in arrivo piovaschi e temporali su diverse regioni del Nord e del Centro. Ancora alte le temperature massine. LE previsioni Parole chiave: digitall ...

Allerta Meteo in Emilia Romagna per Domenica 7 Luglio : “temporali fulmini e grandine su tutta la Regione” : Arpae Emilia-Romagna ha diramato un Allerta Meteo gialla valido dalla mezzanotte di oggi alla stessa ora di domani. Sono previste condizioni di instabilita’ su tutto il territorio regionale, riferisce l’Arpae dell’Emilia Romagna, che potranno dare luogo, a partire da domattina, a intensi fenomeni temporaleschi, associati a fulmini e grandine. Meteo, pesantissima Allerta Estofex per il Nord-Est: weekend da incubo con tornado, ...

Allerta Meteo Palermo - rischio arancione per ondate calore : domenica attesi +37°C : Il Ministero della Salute ha diffuso il bollettino delle ondate di calore, che prevede per la città di Palermo un livello di rischio arancione per calore il prossimo 7 luglio con temperature percepite fino a +37°C. L'articolo Allerta Meteo Palermo, rischio arancione per ondate calore: domenica attesi +37°C sembra essere il primo su Meteo Web.

Meteo : domenica molto calda e afosa al nord - va meglio al sud! : Il caldo estremo registrato tra giovedì e venerdì è ormai un ricordo e ha lasciato spazio al...caldo intenso! L'egemonia dell'anticiclone sub-tropicale prosegue ininterrottamente su gran parte...

Meteo - le previsioni di domenica 30 giugno : Meteo, le previsioni di domenica 30 giugno Una domenica di sole splendente in quasi tutta l'Italia, a eccezione delle zone alpine centro occidentali al Nord dove si potrebbero verificare lievi rovesci e delle zone interne della Sardegna, della Sicilia e della Calabria con qualche nube. LE previsioni Parole ...

Meteo - prima Domenica d’Estate di caldo estremo al Sud : +43°C in Sicilia - afa pazzesca [DATI] : Le condizioni Meteo in Italia sono nettamente migliorate dopo i fenomeni estremi di ieri: in Emilia Romagna è tornato a splendere il sole e fa di nuovo caldo, Bologna e Modena sono schizzate a +30°C dopo il freddo che ieri sera ha seguito la furiosa grandinata facendo crollare le temperature fino a +15°C. Complessivamente oltre 50 persone sono rimaste ferite per la grandine, ma adesso stanno tutti bene e nessuno è ricoverato. Al Sud, invece, fa ...

Meteo : dopo i forti temporali arriva il Sole - domenica stabile e calda. 40°C in Sicilia! : Terminato un sabato davvero turbolento, ecco che si presenta una domenica totalmente opposta e dominata dal Sole. I fortissimi temporali di ieri, capaci di scaricare al suolo grandinate a dir poco...

Meteo Italia - nella prima Domenica d’estate torna a splendere il sole al Nord : In netto miglioramento le condizioni Meteo al Nord dopo l’ondata di maltempo di ieri con nubifragi che hanno causato allagamenti a Milano e la chiusura della Torino-Aosta, e grandinate localmente eccezionali come quella abbattutasi nel pomeriggio su Bologna con chicchi grossi come uova. Secondo l’Aeronautica Militare, la pressione e’ nuovamente in aumento su tutta l’Italia ma oggi permarranno condizioni di ...