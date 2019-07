Trump contro la criptovaluta Libra | “Poco affidabile Se Facebook vuole diventare una

PASDARAN CONTRO PETROLIERA GB/ L'errore dell'Iran gradito a Israele e Trump : Nello stretto di Hormuz tre imbarcazioni tentano di bloccare la nave, ma la flotta inglese sventa l'attacco. Una mossa che inasprisce i rapporti con la Ue.

"Se Facebook vuole diventare una banca deve seguire le regole bancarie". Trump contro Libra : Donald Trump attacca Libra, la criprovaluta proposta da Facebook. “Non sono un fan di bitcoin e altre criptovalute, che non sono soldi e il cui valore è altamente volatile e basato sul nulla”, twitta il presidente americano. “Similmente Libra, la ‘moneta virtuale’ di Facebook, avrà poco sostegno ed affidabilità. Se Facebook e altre compagnie vogliono diventare una banca devono ottenere un nuovo ...

Trump contro i social : ci discriminano : 05.02 "Sto ordinando alla mia amministrazione di esplorare ogni soluzione regolatoria e legislativa per proteggere i diritti alla libertà di espressione di tutti gli americani. Speriamo di vedere più trasparenza, più responsabilità e più libertà". Così Trump su Twitter dopo aver accusato in un summit sui social media che questi ultimi discriminano le voci conserva- trici.

Salvini-Trump e ironie sui gulag Incontro a Mosca : la trascrizione : E' il 18 ottobre 2018. Al Metropol Hotel di Mosca si tiene un Incontro tra Gianluca Savoini, a lungo assistente di Matteo Salvini, e altri cinque uomini (tre russi e due italiani). Quantomeno stando a quello che sostiene il sito britannico BuzzFeed che pubblica una trascrizione del dialogo di quell'Incontro che servirebbe, sempre secondo BuzzFeed, a discutere Segui su affaritaliani.it

Si dimette l’ambasciatore britannico negli Usa dopo lo scontro con Trump : L'ambasciatore britannico negli Usa, Kim Darroch, ha annunciato le dimissioni dall'incarico e dalla carriera diplomatica, sullo sfondo della polemica innescata dalla rivelazione sui media di alcune sue note private...

Scontro diplomatico Stati Uniti – Gran Bretagna - Trump : “L’ambasciatore britannico è un idiota” : Pieno Scontro diplomatico fra Washington e Londra: dopo la pubblicazione di alcune mail dell'ambasciatore britannico negli Stati Uniti, in cui il presidente Donald Trump veniva definito un inetto incompetente, l'inquilino della Casa Bianca passa all'attacco: "È un idiota pomposo. Non tratteremo più con lui. Almeno la buona notizia è che presto il Regno Unito avrà un nuovo premier".

AMBASCIATORE BRITANNICO : 'Trump INETTO'/ Lui : 'Non ci parlo più'. Scontro Usa-Uk : La pubblicazione dei memo segreti su Trump dell'AMBASCIATORE BRITANNICO a Washington, Kim Darroch, fa esplodere un caso diplomatico tra Usa e Regno Unito.

Usa-Gb - scontro diplomatico dopo fuga di notizie. Ambasciatore : “Trump inetto”. La replica : “Non tratteremo più con lui” : Ha definito Donald Trump “inetto, insicuro e vanesio” in alcune note informative che dovevano rimanere riservate, ma le parole dell’Ambasciatore britannico a Washington Kim Darroch sono state rese pubbliche, causando lo scontro tra Stati Uniti e Inghilterra. La premier britannica Theresa May si è subito smarcata dalle parole dell’Ambasciatore, affermando di non trovarsi d’accordo con la sua analisi, ma ha confermato ...

Megan Rapinoe - la freddezza dagli undici metri e quella contro Trump : È il 1968, siamo allo Stadio Olimpico di Città del Messico e i velocisti Tommie Smith e John Carlos hanno appena vinto la medaglia d’oro e quella di bronzo nei 200 metri, con nel mezzo l’australiano Peter Norman e il record del mondo di Smith con 19.83 secondi. Salgono sul podio e, sulle prime note di The Star-Spangled Banner, alzano il pugno sinistro con un guanto nero. Non cantano l’inno. Per protesta. Il CIO chiede la loro esclusione dai ...

Trump contro la Fed : non sa cosa fa : 0.00 Il presidente Usa Trump torna ad attaccare la Banca centrale americana chiedendo di ridurre i tassi. Ma i dati positivi di giugno sull'occupazione non favoriscono questa prospettiva. "Se la Fed abbassasse i tassi d'interesse, la nostra economia andrebbe come un razzo", afferma Trump. "Noi paghiamo molti interessi e non è necessario. Purtroppo abbiamo una Fed che non sa quello che sta facendo".Secondo il presidente, i vertici della Fed ...

Il nuovo bollino di Twitter contro i messaggi d'odio (che potrebbe colpire Trump) : Quella di Twitter è una vera svolta. Il social media creato da Jack Dorsey indicherà con un'etichetta, una sorta di bollino rosso, i contenuti che violano le sue regole comportamentali. Ovvero quelli che risulteranno essere violenti, offensivi o portatori di fake-news. Il marchio colpirà i post di personaggi politici e istituzionali che dovessero infrangere le regole di comportamento previste, cosa che in passato è ...

USA-IRAN/ Pasdaran - missili - navi : tre scudi contro le minacce di Trump : Teheran ha superato i limiti di uranio arricchito e Trump ha avvertito: "Scherzano col fuoco". Ma il Paese investe nella difesa ben 16 miliardi di dollari

Com’è andato il nuovo incontro tra Trump e Kim Jong-un : Donald Trump e Kim Jong-un (foto: Dong-A Ilbo via Getty Images/Getty Images) Domenica 30 giugno il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il leader della Corea del Nord Kim Jong-un si sono incontrati per la terza volta. Il summit è avvenuto nella zona demilitarizzata al confine tra Corea del Nord e Corea del Sud ed è stato, nella sostanza, poco più di una stretta di mano, ma i media non hanno esitato a definirlo storico: l’attuale ...

Pyongyang definisce "storico" l'incontro Kim-Trump : La Corea del Nord ha definito "storico" ed "entusiasmante" l'incontro tra il leader Kim Jong-un e il presidente americano Donald Trump. A quanto afferma l'agenzia di stampa ufficiale di Pyongyang, la Korean Central News Agency, i due leader si sono detti d'accordo "nel riprende e portare avanti dialoghi produttivi per arrivare ad una nuova svolta per la denuclearizzazione della penisola coreana"