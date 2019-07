Calciomercato | Balotelli può tornare in Premier League | c’è il West Ham

lanotiziasportiva

(Di giovedì 11 luglio 2019) IlHam cerca il sostituto di Arnautovic e punta Mario, attualmente svincolato: possibile ritorno inper l’italiano.“powered by Goal”Dopo le ultime tre stagioni vissute in Ligue 1 tra Nizza e Marsiglia, Mariocerca una nuova squadra per una nuova avventura. Nel futuro di ‘Supermario’ potrebbe esserci di nuovo la: ilHam si è infatti interessato al centravanti italiano, attualmente svincolato.Come riferito dal ‘Corriere dello Sport’, il club inglese è a caccia di un nuovo attaccante dopo la cessione di Arnautovic in Cina e il probabile addio di Hernandez. Nelle ultime ore i londinesi hanno effettuato un sondaggio per, che tornerebbe in Inghilterra dopo aver vestito le maglie di Manchester City e Liverpool.era stato accostato anche a Fiorentina e Brescia nelle precedenti ...

