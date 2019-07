Berlusconi frena sulle primarie | ma sonda alcuni imprenditori per guidare Forza Italia

agi

(Di giovedì 11 luglio 2019) La 'caccia' a un imprenditore che possa ripetere le sue gesta e prendere in mano il partito non è certamente cominciata ora. Ma, raccontano fonti parlamentari di FI, Silvioè tornato a cercare una figura che possa rappresentare il mondo delle aziende che non solo possa prendere in mano un movimento di centrodestra ma anche fare da contraltare a Di Maio e Salvini. Il Cavaliere, del resto, lo ha sempre ripetuto pubblicamente: servono persone - questo il suo 'refrain' - che siano competenti e possano rilanciare il Paese. Intanto l'idea è di rilanciare FI. Qualche anno faincontrò l'ex Ceo di Vodafone, Colao. Qualche giorno fa sarebbe ritornato alla carica con Cairo, durante un colloquio telefonico. Dall'editore e da molti interlocutori incontrati nel corso del tempo è sempre arrivato un 'no grazie'. Ma l'ex premier starebbe continuando are esponenti della ...

