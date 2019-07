Michelle Hunziker svela su Instagram la dieta romagnola dopo il post per Eros : Michelle Hunziker si sta godendo le sue vacanze al mare con le figlie Sole e Celeste e la mamma Ineke. Nonostante il momento di spensieratezza, la presentatrice svizzera non tralascia di far sentire il suo affetto e il suo sostegno all’ex marito Eros Ramazzotti che si è lasciato con Marica Pellegrinelli dopo 10 anni d’amore e due bambini. dopo il messaggio commovente e un selfie al tramonto in spiaggia, la bella Michelle svela nelle ...

Dopo l’addio tra Eros Ramazzotti e Marica - Michelle Hunziker sostiene l'ex marito : Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli si sono lasciati. Qualche ora Dopo il comunicato ufficiale dei due ex coniugi, sui social è apparso un post molto toccante di Michelle Hunziker. Come molti sapranno il cantante e la showgirl sono stati sposati dal 1998 al 2009. Dalla loro unione è nata la splendida Aurora. La relazione tra i due naufragò a causa del tunnel, in cui era entrata la bella svizzera....Continua a leggere

Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli si dicono addio e spunta il post di Michelle Hunziker : Michelle Hunziker sta trascorrendo le vacanze con le figlie Sole, 5 anni, e Celeste Trussardi, 4, in Emilia Romagna. La conduttrice sul social ha pubblicato un tenero scatto che ritrae le due bimbe abbracciate di fronte allo splendido panorama di Salina di Cervia. Il post è dedicato alle figlie, ma è senza dubbio una riflessione universale.\\ “In questa foto sembra che Sole dica a Celeste: ‘Perché sei un essere speciale ed io, avrò cura di te…’ ...

Amici Vip - Michelle Hunziker accetta la proposta della De Filippi : connubio clamoroso a Mediaset : Un connubio irresistibile ai vertici Mediaset. Si parla niente meno che di Michelle Hunziker e Maria De Filippi, con la prima che ha accettato l'importantissima proposta della seconda: sarà infatti la meravigliosa showgirl svizzera a condurre la prima e attesissima edizione di Amici Vip, in onda ovv

Lato B perfetto! Michelle Hunziker svela il suo segreto : Bella sempre e da sempre oltre che brava, simpatica e ironica, ma è impossibile aver dimenticato la Michelle Hunziker degli esordi, quella bionda giovanissima che rischiava di mandare fuori strada gli automobilisti alla vista del cartellone pubblicitario degli slip Roberta, quello in cui mostrava il fondoschiena perfetto, come disegnato. Sono passati secoli praticamente e da allora Michelle, la svizzera più amata d’Italia, ha fatto tantissima ...

Ecco i miei esercizi per ciapet di ferro! Michelle Hunziker svela il segreto per il lato B perfetto : Se Michelle Hunziker decide di condividere con i suoi fan i segreti per avere un lato B come quello che l’ha resa celebre vent’anni fa grazie al famoso spot di intimo, non si può che ringraziarla e prendere appunti. Sul suo canale Youtube – Michelle Hunziker – la signora Trussardi ha pubblicato una serie di video per delle “iron ciapet”, come dice lei. «Le ciapet sono davvero molto difficili da lavorare. La forza di gravità ha un ...

Michelle Hunziker svela il segreto del suo lato B perfetto : Michelle Hunziker svela il segreto del suo lato B perfetto, mostrando su Instagram come fa a scolpire i muscoli. La showgirl svizzera aveva diciassette anni quando conquistò il successo in Italia posando per una nota marca di intimo e mostrando un fisico perfetto. Oggi, a 42 anni, Michelle è ancora bellissima grazie non solo all’aiuto di Madre Natura, ma anche a tantissimo sport. A svelarlo è stata proprio la conduttrice in una serie di ...

Paola Turani - matrimonio con il Serpella. L'abito e gli invitati vip : ci sono anche Michelle Hunziker e Aurora : Paola Turani ha detto sì. Il matrimonio dell'influencer da un milione di follower su Instagram e Riccardo Serpellini, detto il Serpella, è stato l'evento social di...

Michelle Hunziker e il suo lato b perfetto : svelato il segreto : Dai tempi dello slip Roberta il suo fondoschiena sfida la forza di gravità e resiste al tempo che passa

Paola Turani sposa : l’amica di Michelle Hunziker ha detto sì : Paola Turani ha detto sì. L’influencer e modella, grandissima amica di Michelle Hunziker, si è sposata con l’imprenditore Riccardo Serpellini. Diversi i volti noti tra gli invitati, ma quelli che hanno attirato di più l’attenzione sono sicuramente la presentatrice svizzera e la figlia Aurora Ramazzotti. Un matrimonio social, che ha coinvolto il milione e mezzo di follower della Turani fin dal principio. L’addio al nubilato in Marocco e la notte ...

