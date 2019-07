VIDEO Lorenzo Dalla Porta | Moto3 GP Germania 2019 | “Qualifiche difficili | siamo entrati

LORENZO FRAGOLA/VIDEO - Federica Abbate : 'Siamo molto simili' - Notte Rosa 2019 - : LORENZO FRAGOLA alla Notte Rosa 2019 di Cesenatico. Sul palco canterà 'Camere con vista' con Federica Abbate: 'abbiamo lo stesso modo di pensare'

San Lorenzo - il Gasòmetro rinascerà sui terreni requisiti : sarà intitolato ad un tifoso “speciale” [VIDEO] : Una bella storia di calcio arriva dal Sudamerica. Il San Lorenzo de Almagro dopo 40 anni farà ritorno a Boedo e ricostruirà lo storico Gasòmetro. Venerdì, con la firma sul contratto di acquisto dei terreni di Avenida La Plata, sequestrati nel 1979 dalla dittatura militare che vigeva nel Paese e diventati teatro di un supermercato della catena Carrefour, il club argentino è tornato padrone del suo storico stadio: il Gasòmetro di Boedo, nato ...

VIDEO Jorge Lorenzo - “Back Stronger” : Tornerai più forte - il messaggio della Honda al suo pilota dopo l’infortunio : La Honda sta vicino a Jorge Lorenzo che ieri è caduto malamente durante le prove libere 1 del GP d’Olanda 2019 e che si è fratturato la sesta vertebra. Lo spagnolo dovrà portare un busto per 3-4 settimane e i tempi di recupero sono ancora da definire. La scuderia giapponese ha lanciato un chiaro messaggio al proprio centauro con una bella scritta “Back Stronger” (Tornerai più forte) presente sul cupolino della sua moto numero ...

VIDEO Come sta Jorge Lorenzo? Dovrà tenere un busto per 3-4 settimane - frattura alla sesta vertebra e micro-frattura all’ottava : Jorge Lorenzo Dovrà tenere un busto per tre-quattro settimane dopo la brutta caduta occorsa ieri durante le prove libere 1 del GP d’Olanda 2019, tappa del Mondiale MotoGP in corso di svolgimento ad Assen. Lo spagnolo si è infatti procurato una frattura della sesta vertebra ma la TAC effettuata in ospedale ha evidenziato anche una microfrattura dell’ottava vertebra. Il centauro della Honda non si è recato a Barcellona Come si era ...

MotoGp – Jorge Lorenzo salta Assen e non solo : il VIDEO della terribile caduta che ha messo il maiorchino fuori gioco : Jorge Lorenzo fuori gioco ad Assen: le immagini della terribile caduta del maiorchino della Honda L’esito degli accertamenti a cui è stato sottoposto Jorge Lorenzo è dei peggiori: nessuno avrebbe mai desiderato che il maiorchino fosse costretto a saltare la gara di Assen, e forse non solo questa, a causa delle conseguenze riportate dopo la caduta di oggi nelle Fp1 del Gp d’Olanda. Gli esami a cui è stato sottoposto il pilota ...

JORGE LORENZO - VIDEO CADUTA GP ASSEN/ Motogp - lo spagnolo non sarà in gara domenica : JORGE LORENZO, il VIDEO della CADUTA durante le prove libere del Gp di ASSEN, campionato di Motogp 2019: pilota portato in ospedale

VIDEO Caduta Jorge Lorenzo - bruttissimo highside nelle prove libere del GP d’Olanda. Trauma dorso-lombare e ospedale : Jorge Lorenzo si è reso protagonista di una bruttissima Caduta durante le prove libere 1 del GP d’Olanda 2019, tappa del Mondiale MotoGP. Il centauro della Honda è incappato in un pauroso highside che gli ha provocato un Trauma dorso-lombare, per accertamenti lo spagnolo è stato portato all’ospedale di Assen dove verrà sottoposto a una TAC e a una risonanza magnetica in modo da poter escludere ulteriori problemi fisici. Si attendono ...

“Camera con vista” VIDEO di Federica Abbate feat Lorenzo Fragola : Federica Abbate insieme a Lorenzo Fragola, racconta molto di se stessa in "Camera con vista" il nuovo singolo che vede i due giovani e talentuosi cantautori cimentarsi con un disco estivo ma non un tormentone. Il singolo precede un album su cui Federica sta ancora lavorando. "In teoria dovrebbe uscire in autunno e sicuramente ci sarà come al solito il racconto di me, di tutto quello che riguarda il mio sentire la vita il mio personale modo di ...

MotoGp – Valentino Rossi amareggiato - Vinales imbufalito : le reazioni dei piloti Yamaha ai box dopo l’incidente causato da Lorenzo [VIDEO] : Valentino Rossi deluso e dispiaciuto, Maverick Vinales non nasconde tutta la sua ira: le reazioni dei piloti Yamaha dopo la caduta causata da Lorenzo a Barcellona E’ Marc Marquez il vincitore del Gp di Catalunay 2019: lo spagnolo della Honda ha trionfato davanti al suo pubblico, sul circuito del Montmelò, aiutato però anche dal maxi incidente causato da Jorge Lorenzo. Il maiorchino della Honda ha ‘atterrato’ in un colpo ...

VIDEO GP Catalogna MotoGP 2019 : highlights e sintesi. Lorenzo travolge Dovizioso - Rossi e Vinales. Vince Marquez : A Barcellona è andato in scena uno spettacolare GP Catalogna 2019, settima tappa del Mondiale MotoGP. La corsa si è decisa nel corso del secondo giro: Jorge Lorenzo ha commesso un errore gravissimo in curva 10, è entrato con troppa foga e si è steso tirando giù Andrea Dovizioso, nell’incidente sono rimasti coinvolti anche Valentino Rossi e Maverick Vinales. Subito eliminati quattro dei possibili contendenti per il successo, tutto facile ...

MotoGp – Pazzesco disastro di Lorenzo : lo spagnolo fa strike ed elimina Rossi - Dovizioso e Viñales [VIDEO] : Pessima manovra di Lorenzo, lo spagnolo scivola in curva e manda al tappeto Viñales, Valentino Rossi e Andrea Dovizioso Jorge Lorenzo la combina grossa, il pilota della Honda scivola in curva e cancella la gara di altri tre piloti, permettendo così a Marc Marquez di involarsi in testa al gruppo. Il maiorchino entra troppo duramente in curva, perdendo l’anteriore e finendo addosso a Viñales e Dovizioso, finiti a terra al pari di ...

VIDEO Lorenzo Insigne gol capolavoro in Italia-Bosnia : destro al volo stellare dal limite - rete d’antologia : Lorenzo Insigne ha segnato un gol capolavoro in Italia-Bosnia Erzegovina, match valido per le qualificazioni agli Europei 2020 di calcio. Federico Bernardeschi ha cercato il compagno di squadra direttamente da calcio d’angolo e l’attaccante del Napoli ha tirato una fucilata al volo dal limite dell’area di rigore: splendida rete del pareggio provvisorio (1-1) in avvio del secondo tempo dell’incontro che si sta disputando ...

Leggerezza - malinconia e autoironia in Camera con vista : Federica Abbate e Lorenzo Fragola presentano il nuovo singolo (VIDEO) : Federica Abbate e Lorenzo Fragola presentano Camera con vista, il nuovo singolo che li vede duettare. Già disponibile in digital download, il nuovo singolo di Federica Abbate sarà in rotazione radiofonica da venerdì 14 giugno. Il sound electro-pop contemporaneo e il drop coinvolgente della produzione di Takagi & Ketra, il personalissimo e originale testo di Federica e il feat. con Lorenzo Fragola: Camera con vista è un brano estivo solo ...

Grande Fratello 16 : la sorpresa di Lorenzo Orlandi - fidanzato di Valentina Vignali : "Ti amo" (VIDEO) : Valentina Vignali, nel corso della semifinale del 'Grande Fratello 16', riceve una sorpresa dal fidanzato Lorenzo Orlandi. La cestista avrebbe dovuto ricevere una telefonata dal compagno per chiarire, una volta per tutte, l'amicizia con Daniele. Al termine del countdown di 30 secondi, però, il telefono è rimasto muto. Grande Fratello 16, Valentina Vignali perde 764 follower al giorno su ...