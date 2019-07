Lo skipper Rocco Acocella disperso nell’Atlantico ha lanciato un segnale d’emergenza il

Lo skipper italiano Rocco Acocella è scomparso nel mar dei Caraibi : Un giovane skipper salernitano, Rocco Acocella è scomparso nel mar dei Caraibi mentre effettuava una traversata in solitaria sulla sua imbarcazione. Il 32enne è salpato con un trimarano da Saint Martin, nelle Antille francesi, il 17 giugno. Doveva arrivare tra il 28 e il 29 giugno nel porto colombiano di Barranquilla. Da lì doveva raggiungere l’Ecuador e fare da guida a un gruppo di giovani turisti per conto di un tour ...

