Volley | Universiadi 2019 | doppia vittoria per l’Italia Gli uomini liquidano la Svizzera

(Di venerdì 5 luglio 2019)per l’Italia delalle. I ragazzi di coach Gianluca Graziosi hanno sconfitto laper 3-0 (25-17; 25-23; 25-15) al PalaSele di Eboli, tutto estremamente facile per gli azzurri che possono contare su quattro elementi di lusso già visti all’opera durante la recente Nations League: l’opposto Giulio Pinali (13 punti), i centrali Alberto Polo (8) e Fabio Ricci (5), lo schiacciatore Giacomo Raffaelli (7). La nostra Nazionale si è portata in testa alla Pool D e nei prossimi giorni affronterà Argentina, Giappone e Messico. Le ragazze di coach Paglialunga hanno invece travolto gli USA per 3-0 (25-19; 25-22; 25-23) nella stessa location degli, in campo tante ragazze di rilievo internazionale: l’opposto Anna Nicoletti (15 punti), la palleggiatrice Carlotta Cambi, la schiacciatrice Francesca Villani (10), la centrale ...

