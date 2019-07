Preliminari Europa League | tutti i risultati del ritorno

Europa League 2019-2020 - chi affronterà il Torino nei turni Preliminari ? I granata sostituiscono il Milan. Avversarie - date e programma : Il Torino parteciperà all’ Europa League 2019-2020 , i granata sono stati ripescati in virtù dell’esclusione del Milan per inadempienze riguardo al fair-play finanziario. Il club piemontese potrà dunque disputare la seconda competizione continentale per importanza, i ragazzi di Walter Mazzarri incominceranno la loro avventura nel secondo turno preliminare: match d’andata il 25 luglio, ritorno il 1° agosto contro la vincente ...

Europa League - si inizia : al via i Preliminari - tutti i risultati dell’andata : E’ inizia ta ufficialmente l’ Europa League 2019-2020. Questa sera si sono infatti giocate le gare d’andata dei preliminari della competizione europea. Ecco tutti i risultati . Barry (Galles) – Cliftonville (Nord Irlanda): 0-0 Niedercorn (Lussemburgo) – Cardiff Metropolitan (Galles): 1-0 Klaksvik (Far Oer) – Tre Fiori (San Marino): 5-1 Sant Julia (Andorra) – Europa FC (Gibilterra): 3-2 Ballymena (Nord ...

Preliminari di Europa League – La Roma in campo il 25 luglio : ecco l’avversaria dei giallorossi : La Roma sfiderà la vincente del match tra Debrecen e Kukesi nel secondo preliminare di Europa League Si sono tenuti oggi i sorteggi del secondo preliminare di Europa League. Per quanto riguarda le squadre italiane, in campo scenderà la Roma, il 25 luglio e l’1 agosto, rispettivamente per le gare d’andata e di ritorno. Il sorteggio di oggi a Nyon ha stabilito che la Roma sfiderà la vincente del match tra Decebren (Ungheria) e FK ...