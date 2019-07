Pedemontana Veneta | terzo sequestro del cantiere della galleria di Malo | “Utilizzati

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 4 luglio 2019) Per costruire ladi, sotto le colline tra la valle vicentina dell’Agno e la zona di Thiene e Breganze, sono stati utilizzati materiali non marchiati “CE” e miscele di calcestruzzo diverse da quelle previste dagli elaborati progettuali. Con quest’accusa ildi 6 km all’interno del progetto– che dovrebbe diventare la prima superstrada italiana – è stato messo sotto. L’ipotesi di reatoProcura di Vicenza è frode nell’esecuzione, a dannoRegione Veneto. Non è la prima volta che ilviene bloccato: sulla stessagravano infatti altri due sequestri, entrambi non risolti. Il primo sul lato diper un incidente mortale sul lavoro: nel 2016 morì un operaio di 54 anni, schiacciato dal crollo di un masso a seguito dell’esplosione di ...

