Roma | blitz contro la ' ndrangheta | maxi sequestro da 120 milioni di euro

Blitz contro la ndrangheta a Roma - maxi sequestro da 120 milioni : maxi sequestro da parte dei poliziotti della Divisione Anticrimine della Questura di Roma, per un valore complessivo di oltre 120 milioni di euro, nei confronti di esponenti di spicco della criminalità organizzata calabrese radicata a Roma e provincia già dagli anni ’80. Tra i beni sequestrati 173 immobili tra Roma, Rignano Flaminio, Morlupo, Campagnano Romano, Grottaferrata e altre province italiane.Tra i nomi degli ...

Emilia Romagna - blitz e arresti contro la 'ndrangheta : anche il presidente del consiglio comunale di Piacenza : blitz contro la 'ndrangheta in Emilia Romagna, con arresti nei confronti di un clan storicamente legato alla famiglia mafiosa dei Grande Aracri di Cutro. Tra i destinatari dei provvedimenti restrittivi dell'operazione "Grimilde" spiccano Salvatore Grande Aracri, Francesco Grande Aracri e Paolo Grand

È in corso un maxi blitz di polizia contro il traffico di rifiuti e discariche a Roma e Napoli : Dalle prime ore del mattino è in atto una vasta operazione congiunta tra polizia di Stato e Arma dei Carabinieri per traffico illecito di rifiuti, discariche abusive e gravi danni ambientali. Le due forze di polizia hanno messo in campo un dispositivo di oltre 100 uomini e due elicotteri per l'esecuzione di numerosi sequestri e perquisizioni, nelle province di Latina, Roma, Frosinone e Napoli, nell'ambito dell'operazione "Smokin' Fields", ...

Roma - blitz del Ros contro il clan Fragalà : 31 arresti. L’intercettazione : “Se mi sento tradito sparo anche a mio figlio” : “Io quando mi sento tradito da qualcuno, che potrebbe anche essere mio padre o mio figlio, io gli sparò. Dice ‘che ammazzeresti tuo figlio?’ Sì sì, perché no, Se mio figlio cammina con me, facciamo il reato insieme e mi tradisce, io lo ammazzo”. Così parlava in una conversazione captata dagli investigatori nel 2015 il presunto boss Alessandro Fragalà, finito in manette oggi nell’ambito dell’operazione del Ros, coordinata ...

Roma - blitz contro i clan Casamonica e Di Silvio : arresti e perquisizioni - sgomberata villa già confiscata : Oltre 60 perquisizioni, arresti in flagranza, sequestri e una villa riconsegnata all’agenzia per i beni confiscati alle mafie. È il risultato di un’operazione congiunta di polizia, carabinieri e guardia di finanza contro i clan Casamonica e Di Silvio, egemoni a Roma e nelle zone limitrofe. Coordinate dalla procura di Roma e d’intesa con la Direzione distrettuale antimafia, le forze dell’ordine hanno effettuato perquisizioni ...

Salvini e "la dittatura del selfie" : il nuovo 'blitz' di Tvboy a Roma : Il ministro dell’Interno, sorridente, si affaccia al balcone. Con il suo gatto accanto, prende il telefonino in mano per farsi un selfie. È il nuovo murales dello street artist Tvboy con protagonista Matteo Salvini. L’opera è apparsa nella notte, nel centro della città, vicino a piazza Venezia.A presentarla è lo stesso autore, sui social. “La mia ultima opera, la dittatura del selfie. Roma, via dei ...

Il blitz nel palazzo occupato a Roma - scatta l?inchiesta sul cardinale : L?esposto di Acea è arrivato negli uffici della Procura di Roma. Ed è stato aperto un fascicolo sui fatti dell?11 maggio scorso, quando il cardinale Konrad Krajewsky,...

Roma - blitz di Forza Nuova a San Pietro : slogan contro Papa Francesco : I militanti minacciano: "Oggi è toccato a lui, domani toccherà a Mimmo Lucano. Poi sarà il turno di media, toghe militanti e politici venduti a Bruxelles"