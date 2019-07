Tutti al mare per l’estate italiana | 34 | 6 milioni in viaggio | giro d’affari di 21 | 8

meteoweb.eu

(Di martedì 2 luglio 2019) “Le previsioni per le vacanze degli italiani durante2019 mostrano un lieve incremento rispetto allo scorso anno. L’84% dei viaggiatori resterà in Italia prediligendo ilmentre, al secondo posto delle preferenze, conquista la postazione la vacanza culturale. Questo dato ci induce a voler guardare al meglio, senza per questo sottovalutare nulla. Certo, la crisi continua a farsi sentire, costringendo gli italiani ad una riduzione della spesa. Inoltre, circa 20di connazionali non andranno in vacanza tra giugno e settembre, principalmente per motivi economici. Ma tra questi vi è un 18% che intende partire in un altro periodo dell’anno, il che sembra far affiorare un interessante cambiamento rispetto alla scelta ordinaria”. Il presidente di Federalberghi, Bernabò Bocca, analizza così a caldo il risultato dell’indagine previsionale sulle vacanze degli italiani, ...

LegaSalvini : ++ DE MAGISTRIS: TUTTI IN MARE CONTRO SALVINI ++ - robertosaviano : Il capitano della #SeaWatch3, #CarolaRackete, ha portato la nave in acque italiane. Il suo è un gesto coerente con… - Linkiesta : È iniziata la caccia ai gufi. Basta una piccola vittoria o un dato congiunturale positivo e magicamente il mondo di… -