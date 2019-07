MotoGP | GP Germania 2019 | un Mondiale senza soste Marc Marquez vuole la fuga prima delle

oasport

(Di lunedì 1 luglio 2019) Nemmeno il tempo di rifiatare che il Motoè pronto per un nuovo appuntamento. Dalla Università della moto di Assen, infatti, il Circus si sposta sul tracciato del Sachsenring per il Gran Premio di, nono appuntamento della stagione. Si tratta di una tappa di capitale importanza per il prosieguo del campionato, per diversi motivi. In primo luogo perchè il leader della classifica generale,, sbarca sulla sua pista preferita e ha la chiara intenzione di allungare ulteriormente nei confronti dei rivali, quindi perchè dopo la gara della Sassonia lasi prenderà una lunga pausa estiva per le meritate vacanze. Si tornerà a correre, infatti, solamente nel fine settimana del 2-4 agosto a Brno, in occasione del Gran Premio della Repubblica Ceca. L’obiettivo del campione del mondo, quindi, è di presentarsi alle vacanze nel migliore dei modi, ovvero con ...

