Valentina Persia racconta il suo dramma | “Quando sono nati i miei figli mi graffiavo a

(Di sabato 29 giugno 2019) “Quell’amore che tutti mi dicevano che avrei avvertito immediatamente con la maternità, io non lo avvertivo. Avevo paura di non farcela e non dare supporto a due estranei. Iocrollata earrivata al punto di graffiarmi a sangue la faccia. Ibambini dormivano tutta la notte e io non dormivo”. A rivelarlo è, la barzellettista di “La sai l’ultima?” con Ezio Greggio che, ospite di Caterina Balivo a Vieni da Me il 30 maggio scorso, è tornata a parlare delche ha vissuto con la perdita del compagno e confidando anche di aver rischiato di cadere in depressione dopo la nascita dei suoi due gemelli Lorenzo e Carlotta nel 2015. “diventata mamma a 43 anni – hato la comica – . Nondiventata mamma tardi perché prima dovevo lavorare. Il detto ‘bisogna fareda giovani’ lo capisco perché non ce la fai fisicamente. ...

