Assunzioni scuola 2019 20 | rettifiche posti disponibili | tutte le tabelle analitiche

Assunzioni 2019 : elenchi posti disponibili per provincia - per tutti gli ordini e gradi di scuola : Pubblichiamo oggi i file relativi ai posti disponibili per provincia in vista delle Assunzioni scuola 2019/20. I file sono stati aggiornati dopo la pubblicazione di trasferimenti e passaggi di cattedra/ruolo per i docenti, dovuti alla mobilità. Assunzioni scuola 2019/20 Per le immissioni in ruolo 2019 potranno essere utilizzati al 100% i posti lasciati liberi dai pensionamenti. Come sempre, metà delle Assunzioni saranno fatte da Gae e metà ...

Scuola - precariato docenti ultime notizie : Bussetti annuncia 100mila Assunzioni in 4 anni ma ‘deve chiarire’ : Gli ultimi Governi si sono contraddistinti per il loro bramoso desiderio di annunci, come se fossero affetti da una vera e propria malattia, l”annuncite’. Nemmeno il cosiddetto ‘Governo del cambiamento’ si è sottratto a questa regola degli spot pubblicitari a proprio favore. Anche il Ministro Bussetti continua su questa strada, come dimostrato dalle sue ultime dichiarazioni rilasciate al TG1: ‘Entro il 2023 saranno ...

Assunzioni scuola - Bussetti : ‘100.000 immissioni entro il 2023’ : Parla anche di Assunzioni nella scuola, il Ministro Bussetti, mentre è ospite della videochat del Tg1. Afferma che entro il 2023 i saranno 100mila immissioni in ruolo, in particolar modo grazie ai concorsi. Bussetti e le Assunzioni con concorsi Il ministro parla di 72mila Assunzioni che ci saranno grazie ai concorsi banditi per la scuola primaria e dell’infanzia e per la secondaria. Per il primo sono previsti 16mila posti, mentre per il ...

Assunzioni 2019/20 scuola primaria e infanzia : scheda procedure ed effetti immissione in ruolo : Le Assunzioni 2019/2020 di docenti per la scuola dell’infanzia e primaria avverranno secondo precise procedure e percentuali, dalle diverse graduatorie vigenti. Nello schema che segue, realizzato dalla FLC CGIL, è possibile trovare una sintesi di come si procederà. Assunzioni scuola 2019/20 infanzia e primaria Di seguito l’infografica FLC CGIL sulle Assunzioni nella scuola dell’infanzia e primaria 2019/20. Scarica l’infografica ...

Assunzioni scuola 2019/20 infanzia - primaria e secondaria : graduatorie e percentuali : L’incontro al Miur sulle Assunzioni scuola per l’a.s. 2019/20 e sullo stato delle graduatorie da cui attingere si è svolto ieri: vediamo da dove i docenti saranno immessi in ruolo e quale percentuale spetta ad ogni graduatoria. Immissioni in ruolo scuola infanzia e primaria Le graduatorie da cui si attingerà per le Assunzioni nella scuola dell’infanzia e primaria per l’a.s. 2019/20 sono: graduatorie ad ...

Assunzioni 2019/20 e mobilità scuola : ‘oltre 42mila posti dai pensionamenti disponibili’ : “I 42.050 posti liberati da pensionamenti ordinari e da quota 100 vanno messi a disposizione dei trasferimenti e delle immissioni in ruolo” 2019/20: così la FLC CGIL intitola uno dei suoi ultimi articoli. Il sindacato chiede, se necessario, una proroga della scadenza del 25 maggio per l’acquisizione a SIDI delle domande. In questo modo, tutti i posti andrebbero a mobilità e Assunzioni, anziché alle supplenze. Oltre 42mila posti ...

Concorso scuola 2016 : chiarimenti sulle Assunzioni dei vincitori : Continua l’odissea dei vincitori del Concorso scuola 2016. Come spiega un recente comunicato da parte di Conavincos (Coordinamento Nazionale vincitori Concorso scuola 2016) a seguito di informazione priva di qualsiasi valore giuridico, si reputa giusto addurre doverosi chiarimenti, circa l’assunzione dei vincitori del Concorso espletato oramai tre anni fa. Eppure, come informa lo stesso Conavincos, esiste un diritto per i vincitori ...

Concorsi pubblici : dalla scuola alla Polizia - 100mila Assunzioni in arrivo : scuola, ministeri, Forze di Polizia: si apre la stagione del maxireclutamento nella Pa con 100mila assunzioni messe in cantiere dal Governo giallo-verde per far fronte ai buchi di organico e al turnover causato da quota 100. A fare la parte del leone la scuola con 66mila posti che saranno messi a concorso e la manovra 2019 ha previsto oltre 33mila assunzioni straordinarie. Nella stragrande maggioranza dei casi però mancano ancora i ...

Concorsi pubblici : in arrivo 100mila Assunzioni tra scuola - ministeri e forze dell’ordine : Sono circa 100mila le assunzioni previste nella pubblica amministrazione nei prossimi mesi (e anni). Alcuni Concorsi pubblici sono già stati banditi (come nel caso dell'Inail), altri sono in arrivo nei prossimi mesi e riguarderanno i ministeri, le forze dell'ordine, l'Inps ma soprattutto il mondo dell'istruzione e dell'università.