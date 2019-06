Milinkovic Savic Juventus | pista riaperta | nuova svolta nella trattativa

Calciomercato - dalla Serbia : Milinkovic-Savic sarebbe vicino al Psg : Uno degli uomini più desiderati degli ultimi anni di Calciomercato, Sergej Milinkovic-Savic, in queste ultime ore sarebbe molto vicino a vestire la maglia del Paris Saint Germain. Secondo quanto raccolto dal portale serbo sport.blic, quotidiano molto legato alle vicende dei propri connazionali, i campioni di Francia sarebbero disposti a versare una cifra vicina agli 80 milioni di euro nelle casse della Lazio per accaparrarsi il talentuoso ...

Suning vorrebbe portare un top player all'Inter : nel mirino Rakitic e Milinkovic-Savic : L'Inter potrebbe essere la grande protagonista della prossima sessione di calciomercato. I nerazzurri sono usciti dal settlement agreement e finalmente non avranno più i paletti del fair play finanziario a limitarne l'azione sul mercato. Un primo segnale c'è stato con l'arrivo del nuovo allenatore, Antonio Conte, che ha firmato un contratto triennale, fino a giugno 2022, a oltre nove milioni di euro a stagione più bonus. L'ex tecnico del Chelsea ...

La nuova Juventus di Sarri : si lavora per portare a Torino Pogba e Milinkovic Savic : La società di via Galileo Ferraris ha bisogno di portare a Torino una serie di calciatori per rafforzare la rosa. Obiettivo numero uno della società la conquista della Champions League l'anno venturo. La Juventus desidera alcuni calciatori di spessore, ma per molti l'impresa di riuscire a portarli a Torino sembra ardua. Da Federico Chiesa, diventato sempre più richiesto da parte di molte società di serie A, a Paul Pogba. Ma la prima cosa cui ...

Juventus - Milinkovic Savic può lasciare la Lazio per 100 milioni di euro : In attesa di ufficializzare il nuovo tecnico bianconero, la Juventus prosegue il suo lavoro sul mercato dei giocatori con l'obiettivo di allestire una rosa competitiva per Serie A e Champions League. Le esigenze principali riguardano sicuramente la difesa, considerando il ritiro di Andrea Barzagli ed il probabile addio di Martin Caceres, che dovrebbe ritornare alla Lazio. Sarebbe a un passo l'acquisto Demiral dal Sassuolo, ma dovrebbe arrivare ...

Dario Marcolin : 'Milinkovic-Savic è un giocatore da Juve - ha tecnica ed è strutturato' : Questo imminente calciomercato potrebbe regalare tante sorprese in Serie A non solo dal punto di vista delle trattative dei giocatori, ma anche per quanto riguarda la nomina degli allenatori. In tutti questi cambiamenti, come sottolineato dal noto commentatore televisivo Dario Marcolin, a beneficiarne potrebbero essere le società che hanno confermato i propri allenatori e parliamo nello specifico di Atalanta, Lazio e Napoli, che hanno dato ...

Calciomercato Juventus - Milinkovic Savic avrebbe detto sì ai bianconeri : Questa estate è lecito attendersi un grande mercato per la Juventus, anche se ci saranno delle esigenze da rispettare a livello finanziario: l'approvazione del bilancio d'esercizio, prevista per fine giugno, potrebbe significare la conferma di una perdita finanziaria fra i 50 e i 70 milioni di euro, dovuta all'esborso economico dello scorso anno per avere Cristiano Ronaldo. Ecco perché saranno importanti le cessioni, con i nomi di Joao Cancelo, ...