Francia-Stati Uniti | Mondiali calcio femminile 2019 oggi | orario d’inizio e come vederla

oasport

(Di venerdì 28 giugno 2019) Seconda giornata di gare nei quarti di finale deidi, nella quale le padrone di casa dellascenderà in campo alle ore 21 per affrontare le campionesse in carica degli, in una delle sfide più sentite di questo turno. La partita si svolgeràdetto questa sera alle ore 21, presso il Parco dei Principi di Parigi, uno degli Stadi più iconici del paese transalpino, e sarà trasmessa sul satellite da Sky Sport, che detiene l’esclusiva per il torneo, ma anche in streaming su Sky Go. Il programma della partita: Quarti di finalefemminiliOre 21Sky Sport, Sky Go gianni.lombardi@oasport.it Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter Foto: Jose Breton – Pics Action Shutterstock.com

lucatelese : Bernard Arnault è entrato nel club dei Paperoni, con un patrimonio di 100 miliardi di dollari, che vale il 3% del P… - anodo59 : RT @alessian_1994: Se la #Tunisia non va più considerato un porto sicuro per via dell'attentato di oggi. Allora,neanche l'Europa lo è,dato… - MirkoManny : @AndreaCasciano Ed è una fortuna! La fortuna di non aver fatto quello che ha fatto, con Spagna, Francia, Inghilterr… -