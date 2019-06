Pallavolo – Coppe Europee 2019 20 | le avversarie delle italiane in Champions League e CEV

sportfair

(Di mercoledì 26 giugno 2019)-20: lesquadreine CEV Cup. Igor, Imoco, Savino Del Bene, Saugella e Unet E-Work difenderanno i colori della Serie A Femminile in Europa Non ancora sopito l’entusiasmo per il tripletesquadrefemminili nelledella stagione appena terminata, la CEV ha già effettuato i primi sorteggicompetizioni continentali-20, offrendo alcune indicazioni su ciò che sarà dal prossimo autunno. Saranno di nuovo 5 i Club della Serie A Femminile ai nastri di partenza, eppure lo storico risultato messo a segno da Igor Gorgonzola Novara, Unet E-Work Busto Arsizio e Saugella Team Monza non sarà ripetibile: le farfalle, infatti, destinate in teoria a disputare la Challenge Cup, hanno richiesto e ottenuto il diritto di poter difendere il titolo della CEV Cup e dunque affiancheranno le brianzole ...