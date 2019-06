Lotta | European Games 2019 | Gigi Davidovi eliminato nei 57 kg | domani in gara Da Col e

European Games 2019 Minsk/ Programma - azzurri finali : Davidovi subito out nella Lotta : European Games 2019 Minsk: Programma, gara e italiani impegnati nella rassegna continentale che si tiene in Bielorussia, oggi martedì 25 giugno.

Lotta - European Games 2019 : Givi Davidovi fuori al primo turno nei -57 kg dello stile libero : Dopo la lunga lista di infortuni che ha quasi dimezzato la spedizione azzurra della Lotta agli European Games di Minsk, la rassegna non si apre al meglio per i colori italiani: nello stile libero Givi Davidovi, unico azzurro in gara oggi dopo il forfait di Frank Chamizo, è stato eliminato negli ottavi di finale dei -57 kg. L’azzurro era opposto al macedone Vladimir Egorov ed aveva iniziato al meglio l’incontro, chiudendo i primi tre ...

Lotta - European Games 2019 : scendono a sei gli azzurri in gara. Out anche Chamizo per un risentimento muscolare : Neanche Frank Chamizo sarà al via domani nella prima giornata di gare della Lotta agli European Games: un risentimento muscolare ferma l’azzurro, che non verrà rischiato in vista del prosieguo della preparazione verso i Mondiali di settembre di Astana, anche in considerazione del fatto che a metà luglio in Turchia vi saranno le Ranking Series. Lo stop di Chamizo va ad aggiungersi a quelli di Daigoro Timoncini nella greco-romana e di Aurora ...

Beach soccer - European Games 2019 : Italia a caccia del podio - 8 squadre in Lotta a Minsk : Il Beach soccer sarà protagonista agli European Games 2019, competizione multisportiva che andrà in scena a Minsk (Bielorussia) dal 21 al 30 giugno. Il “calcio su sabbia” è sempre in grado di regalare emozioni e divertimento, otto squadre sono pronte per darsi battaglia e per conquistare le medaglie: le formazioni sono state suddivise in due gironi da quattro squadre ciascuno, le prime due classificate di ogni gruppo accederanno alle ...

Lotta - European Games 2019 : a Minsk in gara in 298 - dirci gli azzurri. Frank Chamizo uomo da battere - Daigoro Timoncini per la conferma : Da martedì 25 a domenica 30 giugno, nell’ambito degli European Games di Minsk, saranno assegnati i 18 titoli delle categorie olimpiche della Lotta: in Bielorussia saranno 298 gli atleti in gara, tra i quali 10 azzurri. Tanti i campioni del mondo in gara nella seconda edizione della kermesse europea, andiamo a scoprire i favoriti. Nella Lotta libera ci sarà il campione del mondo nei 57 kg, il russo Zaur Uguev, così come i ...