Calcio femminile | Mondiali 2019 | l’Italia abbatte la Muraglia cinese con la forza del

94′ Gran confusione in area di rigore, con tutte le giocatrici che si buttano sulla palla, la porta olandese è salva! 93′ Corner per le nipponiche potrebbe essere una delle ultime occasioni! 92′ 5′ DI RECUPERO! 91′ MARTEEEEEEEEEEEEENS FA doppietta E porta L'OLANDA AD UN PASSO DAI quarti! 90′ calcio di rigore confermato! 90′ Si sta riguardando ...

82′ Primo calcio d'angolo della partita per il Giappone. 80′ Sugita ne supera due in difesa, arriva da sola davanti alla porta, tira e centra in pieno la traversa! 80′ Le nipponiche stanno dominando il lungo e in largo questo secondo tempo, ma la porta sembra stregata. 78′ Attenzione al corner dell'Olanda! 77′ Iwabuchi sfiora l'ennesimo gol del ...

64′ Che classe Nakajima! Sinistro a giro dalla distanza impressionante, gran lavoro in porta di Van Veenendaal! 62′ Il Giappone ha concluso solo al secondo posto il Gruppo D, pareggiando con l'Argentina (0-0), vincendo con la Scozia (2-1) e perdendo con l'Inghilterra (2-0). 60′ Il ritmo è calato in questa fase. 57′ Sugasawa tenta il destro a giro dopo un ...

53′ L'Olanda sta dominando in questa ripresa. 51′ Yamashita si stava complicando la vita, per poco Van De Donk non le ha rubato palla, sarebbe stata rete sicura! 49′ Gran destro a giro di Spitse, Yamashita si fa trovare pronta in porta. 48′ calcio di punizione ai limiti dell'area per l'Olanda, attenzione! 46′ SI RICOMINCIA! 22:02 Le squadre hanno ...

22:00 Il match riprender tra pochi minuti, restate con noi per scoprire chi raggiungerà l'Italia ai quarti di finale. 21:57 I primi 45′ di gioco sono stati di altissima qualità, stiamo probabilmente assistendo all'ottavo di finale più equilibrato di tutto il Mondiale. L'Olanda ha dominato i primi 20′, andando a segno con Martens al diciassettesimo, dopo il gol, ...

VIDEO Italia festante ai Mondiali 2019 Calcio femminile : le azzurre volano ai quarti di finale - Cina ko : E’ un’Italia festante quella che si qualifica ai quarti di finale dei Mondiali 2019 di calcio femminile. Le azzurre sconfiggono 2-0 la Cina in un match dove sofferenza e pragmatismo si sono fusi, dando luogo al risultato finale. Un successo meritato quella della compagine nostrana che entra nella storia del movimento, visto che mai le Italiane avevano superato un turno ad eliminazione diretta. Di seguito il VIDEO dei ...

48′ FINISCE QUI IL PRIMO TEMPO!!! 46′ TRE MINUTI DI RECUPERO! 44′ GOOOOOOOOOOOOOOOOL!!!!!! Hasegawa PORTA LE "SUE" IN PARITA' CON UN DESTRO ALL'INCROCIO DEI PALI BELLISSIMO! 42′ Ricordiamo che la vincente di questo match sfiderà l'Italia, il 29 giugno alle 13:00, ai quarti di finale. 40′ Sarina Wieghan non è soddisfatta ...

40′ Sarina Wieghan non è soddisfatta dell'atteggiamento della sua squadra, che si è rilassata dopo aver segnato il gol dell'1-0. 38′ Fallo in attacco di Miura, sarà calcio di punizione per l'Olanda. 36′ Corner per il Giappone, che ha reagito dopo il gol subito. 34′ Sameshima tenta il cross al centro, ma Van Veenendaal si fa trovare pronta. 32′ ...

22′ Match spettacolare fino ad ora, probabilmente stiamo assistendo all'ottavo più equilibrato. 20′ SUGASAWA SFIORA IL GOL DEL PAREGGIO!!! IL DESTRO A GIRO DELLA NUMERO 9 GIAPPONESE SI INFRANGE SUL palo DESTRO! 19′ Tenta subito la reazione il Giappone, che si butta in attacco. 17′ GOOOOOOOOOOOOOOOOL!!!!!! Martens segna DI tacco, LA SFERA PASSA IN MEZZO ALLE GAMBE ...

9′ Inizio di partita incandescente! 7′ Sarà corner per l'Olanda. 6′ paloOOOOOOOOO! MIEDEMA TIRA UNA BORDATA DI DESTRO, LA PALLA VIENE DEVIATA DALLA DIFESA NIPPONICA E FINISCE SUL palo LATERALE DESTRO! 5′ Molto fallosa l'Olanda in questi primi minuti, il Giappone muove bene palla. 3′ Le olandesi punteranno sulla fisicità, le giapponesi, invece, sulla ...