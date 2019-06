Bonnie pronta a cedere in Big Little Lies 2? Anticipazioni episodi del 25 giugno e 2

optimaitalia

(Di martedì 25 giugno 2019) Big2 si avvia verso il finale di stagione conancora in crisi e. Tutto lascia pensare che possa essere proprio lei la prima a confessare che quello che è avvenuto a Perry non è stato proprio un incidente, ma se così non fosse? In molti sono convinti che sulla stessa sponda possa esserci Madeline ancoraa non dimenticare suo marito, almeno la parte tenera e giocherellona di quel famoso "mostro" che continuava a picchiarla abusando di lei anche psicologicamente.Il cerchio si sta stringendo e proprio oggi, 25, Big2 tornerà in onda con il terzoo dal titolo "La fine del mondo" in cui Mary Louise tenta di avvicinarsi a Jane proprio per via di quello che Celeste le ha rivelato su di lei e su Ziggy. In un primo momento la donna vorrebbe avere un test del dna come prova della violenza che viveva ben nascosta nel suo ...