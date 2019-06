Valeria Marini difende Pamela Prati | Credo sia una vittima

Pamela Prati e Valeria Marini - Estate Stellare Per Tutti! : Pamela Prati è scappata da Roma e dimentica tutti i problemi legati al Caltagirone-gate sotto il sole di Capri. A darle conforto è arrivata anche l’amica del cuore, Valeria Marini. Lontana dalle luci della tv, da Roma, da Barbara d’Urso e da tutte le polemiche, Pamela Prati si sta godendo qualche giorno di tranquillità sotto il sole di Capri. Con lei anche l’inseparabile amica Valeria Marini, che in mezzo a tutte le discussioni ...

Dopo le polemiche - Pamela Prati torna a divertirsi : il selfie in barca con Valeria Marini : Le due ex primedonne del Bagaglino, da sempre molto amiche, hanno fatto gli auguri ai follower per una estate "stellare"

Pamela Prati : la 'Buona estate' con Valeria Marini (video) : Per archiviare le polemiche delle ultime settimane, Pamela Prati si è concessa, qualche ora, lontana dal clamore mediatico, assieme all'amica di sempre, Valeria Marini. La showgirl sarda ha immortalato l'incontro con una Instagram Stories che sta facendo il giro del web. Live - Non è la d'Urso, chiesti 60mila euro per l'ospitata di Pamela Prati? Gli sms lo confermano prosegui la letturaPamela ...

Che Tempo Che Fa : Nino Frassica prende in giro Pamela Prati - Valeria Marini e Gianni Morandi : Nella puntata che ha visto Heather Parisi fare il gesto del pugno chiuso per omaggiare la comunità gay, a Che Tempo Che Fa c'è stato spazio nel finale anche per Nino Frassica nei panni del direttore e vicedirettore di Novella Bella.Il comico siciliano non si è sottratto dal prendere in giro il fenomeno del momento ("Abbiamo le foto del matrimonio di Pamela Prati", ha detto mostrando la copertina bianca del periodico, seppur ripetendo la ...

Gianluigi Martino : Chi è il fidanzato di Valeria Marini : Valeria Marini è di nuovo innamorata. La showgirl sarda ha annunciato di essersi fidanzata e il fortunato si chiama Gianluigi Martino. Dopo l’esperienza di Temptation Island, che aveva portato alla fine della sua relazione con Patrick Baldassari e al brevissimo flirt con Ivan Gonzalez, la Marini è tornata a sorridere grazie a Gianluigi. A svelarlo è stata proprio l’ex star del Bagaglino, che in un’intervista al settimanale Oggi ha confessato di ...

Valeria Marini presenta il nuovo fidanzato Gianluigi e difende Pamela Prati : Il nuovo fidanzato di Valeria Marini è Gianluigi Martino Valeria Marini è di nuovo innamorata. Dopo la storia finita a Temptation Island Vip con Patrick Baldassari e il breve flirt con l’ex tronista di Uomini e Donne Ivan Gonzalez, la soubrette è di nuovo felice accanto a Gianluigi Martino. Lui è 19 anni più piccolo […] L'articolo Valeria Marini presenta il nuovo fidanzato Gianluigi e difende Pamela Prati proviene da Gossip e Tv.