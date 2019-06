La goduria dei Giochi senza grillini

ilfoglio

(Di lunedì 24 giugno 2019) La notizia arrivata lunedì pomeriggio da Losanna, con il Comitato olimpico internazionale che ha scelto la candidatura italiana per le Olimpiadi invernali del 2026, non è solo una splendida notizia ma è in piccolo l’immagine perfetta dell’Italia di oggi. L’Italia di oggi è tutta nello strano ma sinc

PazzoFurioso96 : RT @ilfoglio_it: Uno strano asse riporta le Olimpiadi in Italia. Senza il M5s, l’Italia può farcela - di @claudiocerasa - augustamontarul : RT @ilfoglio_it: Uno strano asse riporta le Olimpiadi in Italia. Senza il M5s, l’Italia può farcela - di @claudiocerasa - marcocicchelli : RT @ilfoglio_it: Uno strano asse riporta le Olimpiadi in Italia. Senza il M5s, l’Italia può farcela - di @claudiocerasa -